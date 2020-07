Puigdemont ofereix JxCat com a eix central i no sectari de l'independentisme

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va donar ahir el tret de sortida al congrés fundacional de Junts per Catalunya, representant al seu entendre el «corrent central» de l'independentisme i de Catalunya en el seu conjunt i que ha de ser una «eina no sectària ni excloent».

L'acte inaugural del procés congressual com a partit de Junts per Catalunya va consistir en una retransmissió en diferit a través del seu canal de YouTube, amb un format insòlit, com si es tractés d'un programa televisiu, amb muntatge i edició, conduït per la periodista Pilar Calvo. L'acte anava intercalant discursos de les cares més conegudes de JxCat amb vídeos enllaunats i una conversa entre «presos i exiliats» en un plató on estaven presents físicament Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sánchez i Meritxell Borràs, que intercanviaven unes paraules d'ànim i afecte amb la imatge virtual de cos sencer de Carles Puigdemont i Lluís Puig.

En la seva intervenció, en la qual no va fer ni una sola referència al PDeCAT, que podria escindir-se de l'espai de JxCat, Puigdemont va subratllar que a la seva nova organització «no hi sobra ningú». «Ens necessitem tots, totes les mirades, accents i estratègies per aconseguir llegar a les generacions futures el país a què tenim dret. La nostra aspiració és reforçar l'aliança dels que estem en el mateix bàndol, enfortir-nos internament per arribar fins al final en els objectius que ens marquem», va dir.

En ple pols amb la direcció del PDeCAT, va apel·lar a les bases de JxCat: «Us demano que tots treballem per fer de JxCat una eina no sectària ni excloent, que es comporti com una organització moderna». «Mantinguem l'obertura de mires a un costat i altre, siguem el corrent central d'un país que és divers, plural», va subratllar.

Aquest propòsit de convertir JxCat en el «carril central de país» és el mateix que va expressar, amb altres paraules, Jordi Sànchez, que apostava per construir un projecte de «gran centralitat». En un clima ja preelectoral a Catalunya i en oberta pugna amb ERC per situar-se els primers en la cursa cap a les eleccions, el líder de la Crida Nacional per la República remarcava que «Junts és el partit que vol tornar a tenir una hegemonia en aquest país, una hegemonia forta, que incorpori totes les sensibilitats».

En la ronda de discursos dels presos, Joaquim Forn va emprar un concepte pujolista que en el seu dia va definir Convergència, per explicar el que és JxCat, una força que «ha de convertir-se en el 'pal de paller' de l'independentisme». L'exconseller Josep Rull va ser l'únic dels que van intervenir que va reivindicar la seva procedència política: «Vinc de Convergència», va assenyalar, abans de destacar que JxCat pretén unir forces entre «gent de tradicions polítiques molt diferents».

Malgrat això, en l'acte fundacional del partit de Puigdemont van brillar per la seva absència les referències al PDeCAT, formació hereva de CDC. No hi va haver crides directes a la cúpula del PDeCAT, que encapçala David Bonvehí, a sumar-se al projecte de JxCat, perquè la nova organització aspira a absorbir la militància i els quadres dirigents de la formació demòcrata sense pactar quotes.

Històrics de CDC

En els vídeos que la realització va anar intercalant entre els discursos hi van aparèixer figures històriques de CDC com l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias o els exconsellers de l'època pujolista Josep Maria Cullell i Joan Vallvé, per expressar el seu suport a Junts.

També hi van intervenir dos exconsellers que van fugir a Bèlgica amb Puigdemont, Antoni Comín i Lluís Puig, però en canvi no hi va aparèixer la també exconsellera i ara eurodiputada de JxCat, Clara Ponsatí.

Junts per Catalunya –fins ara una marca electoral sorgida el 2017, sense estructura de partit– ha iniciat el seu procés congressual, amb més de 2.500 inscrits, que escolliran del 7 a el 9 d'agost una direcció orgànica que haurà de culminar els treballs del congrés –tots telemàtics, a causa de la covid-19– el 3 d'octubre.