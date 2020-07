Turistes estrangers sobre la recomanació de no venir a Catalunya: «És una bestiesa. Ens sentim molt segurs»

Bona part dels turistes estrangers que passen uns dies de vacances a Catalunya no entenen perquè des d'alguns països es recomana no venir. Visitants anglesos o francesos ho veuen com un "error" i asseguren que les mesures que s'han pres són "les mateixes" que hi ha al seu país, i, en alguns casos, més restrictives. En Laureant ve de Lió, porta dues setmanes en un càmping de Blanes i explica que tant ell com la seva dona se senten "molt segurs, tant als restaurants, com als bars com al carrer". "Creiem que és una bestiesa, no és més segur a França que aquí a Catalunya", remarca. Pel que fa als britànics, també es mostren "tranquils", si bé alguns reconeixen que no haurien vingut, ja que ara els tocarà passar la quarantena.

En Robert, un turista britànic que ha visitat diverses vegades Salou, s'ha mostrat favorable a la decisió que ha pres el seu govern sobre l'obligatorietat de fer una quarantena per a tots aquells viatgers que provinguin de l'Estat Espanyol. "Tenen la responsabilitat de mantenir la gent segura i si creuen que és el millor, llavors, ho hem de fer", ha valorat. Tot i això, reconeix que la mesura no és "l'ideal", perquè en el seu cas, s'hauran d'aïllar per haver passat tan sols tres nits a la Costa Daurada.

En canvi, en Tlyn ha considerat que la mesura és una "ximpleria". Aquest britànic va aterrar aquest dissabte per primera vegada a la Costa Daurada amb la seva família. Com que treballa per ell, no l'afectarà a la feina, però lamenta que molts britànics no tindran la mateixa sort. Així mateix, ha assegurat que si hagués sabut abans que s'implementarien aquestes restriccions, hauria triat una altra destinació.

"Si ho hagués sabut ahir, no hauria vingut, perquè no em vull aïllar a casa, però ara és molt tard, ja sóc aquí", ha exclamat entre rialles. I ha tancat: "A Espanya tothom porta mascareta a tot arreu. Jo porto la meva, em sento segur".

A la Costa Brava no canvia gaire l'opinió dels pocs turistes que s'hi estan. En Veim és holandès i fa més de 40 anys que ve amb la Karen a Blanes. S'estan en un càmping de la localitat a tocar de la platja i deixa clar que se senten "segurs i tranquils". Explica que no té inconvenient en portar la mascareta i li semblen "raonables" les mesures de seguretat que s'han pres.

En una parcel·la propera hi ha en Mike amb la seva dona i els seus tres fills. Són d'un poble proper a Colònia a Alemanya. Tampoc entén per què alguns països desaconsellen venir a Catalunya. "Aquí veus que tothom va amb mascareta a totes hores, en canvi a Alemanya només l'has de portar quan entres en un supermercat o un lloc tancat", remarca.