Xoc entre Torra i l'alcalde de Lleida per la gestió dels rebrots al Segrià

El president de la Generalitat, Quim Torra, i l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, van protagonitzar ahir una picabaralla pública per la gestió dels rebrots de la covid-19 al Segrià. A principis de juliol, el Govern va anunciar el confinament del Segrià, una decisió que per Pueyo, segons deia a La Vanguardia, «va ser un cop molt dur». Pueyo explica que llavors va transmetre la seva «irritació» als consellers d'Interior i Salut en considerar que «una ciutat de 140.000 habitants ha de ser consultada». Afegeix que «encara avui crec que era el president de la Generalitat el que havia de donar la cara davant els lleidatans. Jo ho vaig demanar però no va voler o no va poder». Des de Twitter, Torra es va fer ressò de les afirmacions i les va desmentir: «Lamento enormement aquestes declaracions de l'alcalde de Lleida, sense cap fonament de veritat» i assegurava que no vol entrar en polèmiques.