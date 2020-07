Els documents sobre la mediació d'Urkullu en el procés, públics

El lehendakari en funcions, Iñigo Urkullu, ha autoritzat que es pugui accedir a la documentació sobre la seva aportació mediadora en el procés sobiranista català, que inclou, entre d'altres, documents, cartes, correus electrònics i anotacions.

El Govern basc va donar a conèixer ahir que Urkullu va remetre la setmana passada cartes a l'Arxiu Històric d'Euskadi, la Fundació Sabino Arana i el monestir de Poblet, on estan dipositats aquests documents, per permetre'ls que es puguin consultar. En aquesta carta, el lehendakari en funcions recorda que el 27 de febrer de 2019, la vigília de la seva compareixença com a testimoni davant del Tribunal Suprem, va enviar una còpia de tota aquesta documentació relativa a la seva «participació en l'anomenat procés de Catalunya», una documentació que va completar més endavant, el 21 de gener d'aquest any.

Explica que en les últimes setmanes està rebent «sol·licituds de consulta» d'aquesta documentació, que consta d'uns 300 apunts, per això ha considerat «convenient» permetre la seva consulta des del 23 de juliol. Aclareix que els documents que es podran consultar són els que es refereixen a les seves «pròpies aportacions». En aquests documents es detallen, entre altres, contactes amb els llavors president de Govern espanyol, Mariano Rajoy, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i amb altres personalitats, com el conseller Santi Vila, empresaris i representants de l'Església.