Fernando Simón creu que la Generalitat ha anat tard en algunes mesures

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ha opinat que la Generalitat s'està prenent "seriosament" la resposta al coronavirus però ha reiterat que algunes mesures s'han pres tard. "Ara s'ho han pres seriosament" i són "conscients dels riscs als quals s'exposen" tant des d'una perspectiva sanitària com socioeconòmica, ha dit en roda de premsa aquest dilluns a la tarda. Segons Simón, s'han adoptat mesures "molt valentes" i ha esperat que la població també s'ho prengui "molt seriosament". El director del CCAES ha demanat "no abaixar la guàrdia" i ha xifrat en 361 els brots actius a Espanya, amb 4.100 casos associats.

Simón ha afirmat que el virus "segueix circulant" i ha lamentat que hi ha sectors de la població i "grups poblacionals" que "han abaixat la guàrdia" i estan exposant més gent i "generant un problema important per al país". El responsable del Ministeri de Sanitat ha dit que els brots que s'estan detectant en festes familiars, d'amics o en l'oci nocturn són "més difícils de controlar" perquè les poblacions són "més mòbils, menys identificables i accepten menys les mesures de control".

No estem en una "segona onada"

Tot i els brots, Simón ha opinat que no estem en una "segona onada" del virus però ha dit que és difícil de valorar. En global a l'Estat espanyol, Sanitat considera que "la transmissió no està descontrolada" i el director del CCAES ha remarcat que la situació "no és homogènia". La incidència del virus és "molt desigual" i hi ha zones amb un nombre de casos molt elevat, com Catalunya, l'Aragó o Navarra i d'altres, la majoria, que estan molt per sota de la mitjana estatal.

La mitjana d'edat de les persones infectades continua disminuint i això fa que el risc d'hospitalització sigui menor, per molt que hi sigui. En les dones, l'edat mitjana dels positius és de 43 anys i en els homes de 40.

El Ministeri de Sanitat ha registrat 6.361 nous positius per la covid-19 a Espanya en relació amb el total de casos confirmats de divendres. Segons l'informe d'aquest dilluns, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 278.782 casos confirmats per proves diagnòstiques davant dels 272.421 del total de divendres. D'aquests, 855 s'han diagnosticat el dia previ. La comunitat que més casos acumula el dia previ l'Aragó (474) seguida de Navarra (93), el País Basc (76), Catalunya (71) i Madrid (53). Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 28.434 el total de morts per coronavirus a tot l'Estat espanyol, dos més que divendres. Segons el darrer informe, hi ha hagut sis defuncions en els últims set dies.