Un home s'atrinxera amb el seu fill menor d'edat al seu pis de Manresa

Els Mossos d'Esquadra van intervenir ahir en un pis de Manresa on un home s'havia atrinxerat amb el seu fill menor d'edat. Segons la policia catalana, la parella de l'home va alertar a dos quarts de set del matí que s'havia tancat en una habitació amb el menor i va explicar que estava tenint un brot psicòtic. Els Mossos es van desplaçar al domicili i en veure que l'home estava en un estat molt agressiu, van intervenir el Grup Especial d'Intervenció i els negociadors per controlar la situació. En un moment donat, l'home es va autolesionar amb un ganivet. Després de l'incident, va ser traslladat a un centre sanitari i el menor no va patir cap lesió.