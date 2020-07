L'Arquebisbat de Barcelona anuncia accions legals contra les mesures «arbitràries»

L'Arquebisbat de Barcelona va afirmar ahir que durant els propers dies iniciarà «les accions legals oportunes contra l'arbitrarietat i la indefensió que afecten el dret a la llibertat religiosa i a la llibertat de culte». Ho va dir en relació amb les mesures de la Generalitat davant dels rebrots, que prohibeixen en diversos municipis les trobades i reunions de més de 10 persones, incloent els casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres. L'Arquebisbat va recordar que aquests drets es troben «constitucionalment protegits». L'Arquebisbat va mantenir la celebració d'una missa en record de les víctimes de la covid-19 a la Sagrada Família, tot i que el Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya no va donar autorització per a l'acte en superar l'aforament permès de deu persones.

En un comunicat, l'Arquebisbat va considerar «injusta i discriminatòria» la previsió de limitar a 10 persones l'assistència als actes religiosos i va anunciar que davant del «poc previsible» canvi d'actitud de Salut en els propers dies emprendrà accions legals. Va defensar que des de l'Església han estat «molt acurats i respectuosos per mantenir les normes sanitàries exigides per als espais tancats, presentades en tot moment a l'administració, comptant amb el vistiplau dels metges». Van afegir també que per a altres locals interiors més reduïts l'aforament s'ha reduït al 50%.

Pel que fa a la missa d'ahir, l'Arquebisbat va recordar que només van poder assistir presencialment a la cerimònia els familiars dels difunts, els representants dels sectors de l'alimentació, de les residències d'ancians, dels tanatoris, dels cementiris, dels periodistes i venedors de premsa, dels hotelers, de les entitats caritatives, de les autoritats i altres persones que comptessin amb la invitació que havien rebut les últimes setmanes.



Mesures «rígides»

Així, va demanar a les persones que vulguessin participar presencialment en la celebració «que considerin la conveniència d'assistir-hi o participar-hi a través dels mitjans de comunicació». «En tot cas els assegurem que les mesures aplicades a la Sagrada Família seran, fins i tot, més rígides que les aplicades a les visites de turistes i que l'aforament serà del 23% de l'aforament legal màxim», va explicar en un comunicat abans de la missa. Aquest 23% equival a un màxim de 500 persones.

L'Església de Barcelona va defensar el compliment estricte de totes les mesures sanitàries vigents i va recordar que aquestes han estat «considerades suficients» per l'administració pública per a l'obertura dissabte de la Sagrada Família als turistes. Addicionalment, però, es va decidir prendre la temperatura a cada persona que entrés al temple per a la celebració d'ahir a la tarda.

L'Arquebisbat va lamentar, però, que, tot i haver fet la petició el 21 de juliol i que la Sagrada Família s'ha reobert als turistes aquest cap de setmana, no se'ls ha notificat «una resolució que compleixi els requisits de la legalitat ordinària». Va recordar que el 2 de juliol la basílica va rebre l'autorització de la Direcció d'Afers Religiosos de la Generalitat per a la celebració de l'eucaristia extraordinària d'ahir a la tarda.

L'Ajuntament de Barcelona no va enviar cap representació a la cerimònia d'ahir, tal com havia anunciat el tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle. «Malauradament i després de parlar-ho amb l'alcaldessa, hem acordat no assistir a l'eucaristia en record de les persones que han mort durant el període de la pandèmia», va explicar Batlle a través d'una piulada a les xarxes socials.



Lament per les famílies

Va afegir que li sabia molt greu per les famílies, per l'Església Arxidiocesana de Barcelona i pels «esforços» del cardenal Joan Josep Omella, però va afirmar que des de les seves «responsabilitats al govern de Barcelona» no es poden «desatendre» les disposicions del Govern, que va assegurar que acata «des del desacord més absolut». «Seguint la cerimònia des dels canals de televisió ens unirem a totes les víctimes», va dir.