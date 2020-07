Torra demana un «esforç col·lectiu i solidari» per evitar un altre confinament total

El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, ha reclamat un "esforç col·lectiu i solidari" en els propers 10 dies davant la situació "crítica" de la pandèmia per evitar així més restriccions, que adoptarà sense que li "tremoli la mà" si cal, i ha demanat "extremar les mesures de prevenció", també als que es desplacin per vacances.





▶? #President @QuimTorraiPla: "Ho he dit moltes vegades i no me'n cansaré: prendré les decisions que calgui sense que em tremoli el pols" #Covid19 pic.twitter.com/XcKVX6UzVC — Govern. Generalitat (@govern) July 27, 2020

Torra ha remarcat que "a massa parts" de Catalunya ja s'està "en l'avantsala de la situació prèvia de març", quan es va viure el pitjor moment de la pandèmia."Estem davant", ja que seran claus per saber si "amb la solidaritat, la col·laboració i un nou esforç col·lectiu de tots som capaços de començar a redirigir aquesta crítica situació", perquè si no s'aconsegueix, ha advertit."Tot dependrà del que fem els propers deu dies", ha remarcat Torra, que ha demanat així a tota la ciutadania "extremar les mesures de prevenció".Davant d'aquesta situació "crítica" i de "bandera vermella", el president català ha garantit que prendrà "les decisions que siguin necessàries" sense que li "tremoli el pols", ja que no té "un altre compromís de vetllar per la salut dels ciutadans", ha remarcat."No em doblegarà cap pressió ni lobby si els experts em demanen prendre les decisions més dures", ha subratllat.Torra ha apel·lat principalment als més joves, als quals ha recalcat que", ja que pot ser un focus de transmissió del coronavirus que després pot arribar a familiars de més edat i més vulnerables.En aquest context, ha apel·lat al conseller d'Interior, Miquel Buch , i als alcaldes a aplicar amb "severitat" les mesures decretades pel Procicat per"No em resigno, no vull que aquest país torni a passar pel de març i abril, no vull tenir 7.000 morts una altra vegada sobre la taula, i farem tot el que estigui a les nostres mans perquè no passi, però necessitem la responsabilitat de tots", ha remarcat.A pocs dies de l'inici de l'agost, Torra també ha demanat als qui se'n vagin de vacances que facin una "mobilitat responsable", en què no hi hagi "cap relaxament" en les mesures de protecció, al temps que ha reclamat "rebaixar el ritme "d'activitat social als llocs de destinació.