Alerten que l'"èxode" de barcelonins cap a altres zones augmenta el risc de propagació del virus

Cues per accedir a la Costa Brava

El físic i investigador de la Universitat Rovira i Virgili (URV) Àlex Arenas ha considerat que s'hauria d'haver confinat l'Hospitalet de Llobregat i ha afirmat que caldran confinaments domiciliaris "selectius" si no millora la situació epidemiològica. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que "cada cop és més difícil" que es pugui fer un confinament perimetral a Barcelona i la seva àrea metropolitana perquè creixen les àrees afectades. Arenas ha apuntat que, coincidint amb les vacances, s'està produint un "èxode" des de Barcelona cap a altres zones i que això augmenta el risc de propagació del coronavirus. Per això, ha fet una crida a la responsabilitat individual per aturar aquesta propagació i evitar mesures més restrictives.

Arenas ha defensat que quan es va detectar el brot de l'Hospitalet de Llobregat s'hauria d'haver confinat perimetralment la zona, com es va fer al Segrià, i instal·lar una carpa o unitats mòbils per fer PCR massius.

En ser preguntat sobre un confinament perimetral de Barcelona, ha explicat que seria un recurs anterior al domiciliari però ha plantejat que hagués estat necessari en l'inici del brot, no ara. "Ara és molt complicat perquè hauria de ser de moltes regions de la metropolitana sud, de Barcelona ciutat, de Barcelona nord i del Maresme. Cada cop és més difícil contenir amb tallafocs aquests brots", ha reflexionat.

Arenas ha coincidit amb el president de la Generalitat, Quim Torra, que els propers 10 dies són "clau" i s'ha mostrat convençut que caldran "alguns confinaments domiciliaris selectius". De no aturar-se el ritme de propagació a Barcelona i traslladar-se a altres territoris, ha augurat que al situació seria "catastròfica" i s'assemblaria a la del març.

L'investigador ha valorat positivament l'augment de rastrejadors, tot i que ha assegurat que continuen sent menys dels que es necessiten. "Arribem una mica tard amb tot plegat", ha afirmat. Tot i això, ha assegurat que "encara" es podria salvar la situació si es fa un "esforç importantíssim de responsabilitat ciutadana i les administracions posen tots els recursos sobre la taula". Sinó, ha dit que "la catàstrofe serà molt superior al cost que tindria aquesta situació ara mateix".