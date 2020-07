Catalunya notifica 1.055 casos més i 22 morts per Covid en les últimes 24 hores

Catalunya ha notificat en les últimes 24 hores 1.055 nous positius i 22 morts per Covid-19, amb un total de 92.392 casos acumulats des de l'inici de la pandèmia, segons les dades facilitades aquest dilluns pel Departament de Salut.

Les xifres oferides per les empreses funeràries indiquen que s'han registrat 22 noves víctimes mortals per coronavirus en les últimes hores, de manera que el nombre total de morts a Catalunya des del començament de la pandèmia se situa ara en 12.702. D'aquestes, 6.966 persones han mort en un centre hospitalari o sociosanitari; 4.116, en una residència; i 806, al seu domicili, mentre els casos restants no estan classificats per falta d'informació.

Segons el Departament de Salut, actualment 88 persones (11 més que ahir) estan ingressades de gravetat a les unitats de cures intencies (UCI) dels hospitals catalans per coronavirus i des de l'inici de la pandèmia han estat un total de 4.268 les persones que han estat en aquestes unitats.

Així mateix, des de l'inici de la pandèmia de coronavirus, a Catalunya s'han comptabilitzat un total de 40.855 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb Covid-19.

Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 15.637 persones han estat confirmades com a positives de Covid-19 des de l'inici de la pandèmia, 27 més que ahir.