L'inici del curs escolar es manté per al setembre tot i els rebrots

L'augment de casos positius i la detecció de rebrots a Catalunya no ha desencadenat, de moment, cap pas enrere de cara al tret de sortida del proper curs escolar.

En aquest sentit, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, va afirmar ahir que la data d'inici es manté «com estava previst», és a dir, el 14 de setembre, en unes declaracions durant la presentació del Pla de Millores Educatives pel curs 2020-2021, en el que preveu una inversió de 48 milions per combatre la bretxa social en l'educació.

«Ara estem en disposició d'aplicar allò acordat», va sostenir. Segons el conseller, en un estat com l'actual «res indica» que «s'hagin de prendre mesures diferents a les acordades», si bé és cert que va reconèixer «incerteses» i no va descartar eventuals canvis al llarg del mes d'agost, depenent de l'evolució dels casos de covid-19, i desplegar un segon –o fins i tot tercer– pla alternatiu.



«Tenim pla B o C dissenyats»

Tot i que, de moment, des del Departament d'Educació insisteixen en la continuïtat de la data i condicions establertes per a la tornada a les aules, si una cosa hem après durant les sis pròrrogues de l'estat d'alarma, és que cap pla és definitiu. En aquest context, Bargalló va informar que ja havien estudiat altres possibles escenaris i no es descarta fer canvis.

«Tenim pla B o C dissenyats», va apuntar el conseller, que fins i tot va assegurar que ja estaven preparats davant d'una situació d'un cert grau de confinament que impedís l'obertura dels centres educatius, en l'hipotètic cas que es donés aquest escenari al setembre.

«Falta mes i mig per a l'inici de curs», va dir. Un mes i mig que, en paraules del titular d'Educació, «és molt temps» quan s'està avaluant l'evolució de la pandèmia actual. En aquesta línia, Bargalló va admetre que actuaran en funció del que les autoritats sanitàries indiquin i, a finals d'agost, tindran mesures més concretes, si bé va insistir que de moment el que han de fer és anar cap endavant.

Per tot plegat, el conseller va reconèixer que hi ha «incerteses» en el dia a dia. De fet, són les mateixes incerteses que han anat planejant des del març, les mateixes amb què s'ha travessat el confinament total, les pròrrogues de l'estat d'excepció i la desescalada a marxes forçades, amb anades i vingudes, passos endavant i endarrere.

Tot i així, Bargalló va mostrar optimisme. «S'han pres mesures de restricció, però no s'han deixat de fer les activitats d'estiu, ni s'han tancat les escoles d'educació infantil», va apuntar.



«Absentisme» si no es va a classe

Sobre la negativa d'algunes famílies de portar al setembre els seus fills a classe per por dels contagis, Bargalló va afirmar amb rotunditat que «es considerarà absentisme» perquè «tots els nens tenen dret a rebre educació i l'administració ho ha de garantir».

No obstant això, va matisar que amb les «circumstàncies especials» que augura el proper curs, el departament contempla atendre els alumnes que no assisteixin presencialment si hi ha motius sanitaris justificats. L'obligació d'entrada per a totes les famílies, però –va insistir Bargalló–, «és portar els fills a l'escola». Per això, va dir, adopten «les mesures suficients perquè les famílies se sentin tranquil·les», va sostenir.



48 milions contra la desigualtat

Durant la roda de premsa d'ahir, Bargalló va presentar el Pla de Millores Educatives per al curs 2020-21, on va anunciar una inversió de 48 milions d'euros en el seu compromís per lluitar contra la desigualtat social i el seu impacte en la seva formació, amb l'objectiu de pal·liar les diferències educati