La pandèmia s'estabilitza a tots els territoris de Catalunya

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha explicat aquest dimarts que la incidència acumulada de nous casos positius de coronavirus i la velocitat de propagació de la malaltia s'ha estabilitzat "en tots els territoris" de Catalunya.

No obstant això, ha insistit en "no abaixar la guàrdia" en roda de premsa amb la consellera de Salut, Alba Vergés, i el coordinador de la unitat de seguiment del Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz.

La incidència acumulada de casos nous és la suma de positius confirmats de les dues últimes setmanes i, combinada amb la velocitat de propagació de la malaltia, s'obté la taxa de risc de rebrot de la pandèmia que hi ha actualment.

Per regions sanitàries, ha comentat que a Lleida la velocitat de propagació de la malaltia està per sota d'1 i també està disminuint la incidència acumulada "gràcies a l'esforç de la ciutadania" i a les mesures restrictives de mobilitat.

No obstant això, ha recordat que és la regió en la qual els indicadors "estaven més alts" i ha remarcat que segueix en un nivell 4 de control epidemiològic amb transmissió comunitària i impacte assistencial rellevant tant en l'atenció primària com en hospitals.

L'impacte assistencial de la pandèmia és la repercussió que té el Covid-19 en el sistema de salut, és a dir, el volum de professionals sanitaris, equipaments i material destinat a tractar pacients infectats pel coronavirus.

A mesura que l'impacte assistencial és major, el sistema es bolca a atendre aquella activitat derivada del coronavirus en detriment de l'activitat habitual, com durant el pic de la pandèmia aquest abril, i pot arribar a col·lapsar-se.

A Barcelona hi ha un nivell 3 de control epidemiològic, és a dir, la pandèmia no té un impacte assistencial, la velocitat de propagació ha disminuït i la incidència acumulada de nous casos està estabilitzada des de fa uns dies pel que "el risc de rebrot ha baixat".

A la regió Metropolitana sud la situació és similar a la de Barcelona gràcies la disminució de tots dos indicadors a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), però en altres municipis com Castelldefels i Cornellà de Llobregat (Barcelona) estan "en creixement".

Respecte a la Metropolitan nord, que havia començat a créixer fa un parell de setmanes, s'han estabilitzat tots dos indicadors; a la Catalunya Central "la situació està molt estable"; i a Alt Pirineu i Arán la situació està, segons el parer d'Argimon, bé.

El nivell de reproducció de virus, l'anomenada R0 (el nombre de casos que causa una persona infectada, de mitjana), va a la baixa arreu de Catalunya. A la Regió Sanitària de Girona se situa al voltant d'1 i amb tendència a la baixa. "És bona senyal i així és com hem de continuar", ha dit Josep Maria Argimon.

Gestors Covid

La consellera de Salut, Alba Vergés, el director de la Unitat Covid a Catalunya, Jacobo Mendioroz, i el mateix Argimon han explicat aquest dimarts la situació de Catalunya respecte a la infecció per coronavirus i les principals línies estratègiques del Pla de control de la Covid-19, en roda de premsa.

Un total de 568 gestors Covid ja estan tots treballant en l'atenció primària i només ahir van detectar 1.600 contactes de positius, i 928 professionals més rastregen també contactes, segons dades de Salut.

Vergés ha anunciat que també es preveu contractar 400 auxiliars per donar suport als grups Covid als ambulatoris.

A més, de cara a la propera tardor, quan poden convergir els virus de la grip i de la Covid-19 s'ha acordat l'ampliació del pla PIDIRAC, amb el qual s'afronta cada any la grip estacional, i s'ha comprat material de protecció per als professionals sanitaris per a uns quatre mesos.

Als hospitals, s'han previst fins a 2.023 llits i 2.384 respiradors, si així ho requerís la situació epidemiològica.