Els presos amb el tercer grau suspès criden a continuar persistint

Minuts abans d'entrar a la presó i després que se'ls hagi suspès el tercer grau, Junqueras, Romeva, Forn, Cuixart i Sànchez han carregat contra la falta de diàleg i han avisat que continuaran persistint per defensar la llibertat. Els presos han tornat a Lledoners a les vuit del vespre. Excepte Sànchez, tots han arribat amb temps per saludar i parlar amb els assistents. Resignats, però no sorpresos perquè, asseguren, s'esperaven aquesta notícia des del primer moment. Ara, hauran d'estar 14 dies confinats a la seva cel·la com a mesura de prevenció per la covid-19. A Lledoners, els han rebut el vicepresident Pere Aragonès, el president del Parlament, Roger Torrent, els grups parlamentaris d'ERC I JxCAT i centenars de persones.