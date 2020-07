Un total de 18 dotacions continuen treballant en l'incendi d'una indústria de Granollers

Un total de 18 dotacions de Bombers continuen treballant en l'incendi que es va originar la mitjanit d'aquest dimarts en una indústria de Granollers (Vallès Oriental). Es tracta d'un incendi en una nau de reciclatges que va obligar Protecció Civil a activar l'alerta del pla d'emergències per risc químic Plaseqcat. Segons han informat els Bombers, només queda foc actiu en una de les ales de la nau . La resta ha estat apagat i el cos d'emergències revisa si queden punts calents. Les tasques d'extinció han permès salvar les dues indústries veïnes i no hi ha cap persona ferida





A més de l'extinció, #bomberscat també estem protegint les naus del voltant, sempre vigilant la direcció de l'aire que bufa ara mateix a la zona. També treballem en l'extinció del foc que afecta el jardí d'una finca veïna #PLASEQCAT pic.twitter.com/lGx8ROGXzm — Bombers (@bomberscat) July 28, 2020