Vergés alerta que la tardor «no pinta que pugui ser millor»

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha alertat que la tardor "no pinta que pugui ser millor". "Tot el contrari", ha dit en declaracions a RAC1. Sobre la situació actual, ha demanat a la gent que marxi de vacances "amb consciència" i que ho faci respectant totes les mesures de seguretat allà on vagi, especialment si provenen de zones amb alta incidència de casos. Com ja va fer aquest dimarts, ha reiterat que el confinament total és la darrera de les mesures que es prendria però ha demanat consciència per evitar-ho. D'altra banda, ha garantit que actualment hi ha 928 persones treballant en el sistema de rastreig que es podran augmentar fins a 2.000, "o més en la mesura que es necessitin".

La consellera ha explicat que la situació és de "transmissió del virus" en zones com Lleida o Barcelona i que la situació assistencial de Lleida els "preocupa". Ha assegurat que aquesta és "molt diferent" a la de la resta del país i per això hi ha mesures diferents aplicades.

Com ja va fer aquest dimarts, Vergés ha explicat que el pla per controlar la covid ha de permetre activar mesures quan es detecta un augment de casos i ha insistit que el confinament total és la darrera de les opcions. "Sabem que quan la incidència creix hem de reduir les interaccions socials, deixar de fer allò imprescindible i fer l'imprescindible amb màxima seguretat", ha manifestat.

En aquest sentit, ha dit que així és com s'està treballant a Barcelona i la seva àrea metropolitana i ha demanat a la gent que entengui que el compliment de les mesures imposades és per evitar "anar més enllà". "La solució no és tancar-nos a casa però per no arribar aquí hem d'aplicar mesures per controlar la pandèmia", ha resumit.

La consellera ha fet "autocrítica" sobre que potser aquest missatge enviat a les zones amb rebrots no es va acabar d'entendre. "No volem canviar de fases i no volem estar mai més tancats com vam haver de fer però això depèn molt de nosaltres", ha insistit. La consellera ha defensat que si es veu un repunt de les dades i no es fa res, "en dues setmanes hi ha els hospitals i les UCI plenes i la gent intubada".

Pel que fa als professionals, ha detallat que ja s'han contractat 568 gestors covid però que sí se sumen els metges i infermeres que també estan fent tasques de rastreig s'arribaria al miler. Vergés ha assegurat que no és una única figura la que garanteix que el sistema funcioni sinó que és tot un treball en xarxa.

Vacances, però amb seguretat

En ser preguntada sobre si la gent podrà fer vacances, especialment si es podia descartar un confinament perimetral de Barcelona, Vergés ha respost que és "complicat" de gestionar però que la gent podrà marxar de vacances sent conscients que hi ha una pandèmia. Per això, ha demanat actuar en "bombolles més properes", fer vacances en família, evitar aglomeracions i situacions de risc –com fer coses "amb molta gent diferent"- i complir estrictament les mesures de seguretat. "Serà un estiu diferent", ha reconegut.

"Una persona de Barcelona que marxi a un apartament o a una segona residència, s'ha de comportar com si estigués a Barcelona en una zona d'alta incidència", ha posat com a exemple.

Escoles obertes, "sí o sí"

De cara a la tardor ha reconegut que la situació pot ser complicada perquè coincidirà amb la grip i les bronquiolitis. Tot i això, ha afirmat que al setembre "s'ha de tornar a l'escola, sí o sí". La consellera ha defensat que els centres escolars han de poder funcionar igual que ho han de poder fer les empreses i ha garantit que s'han treballat tots els controls per aconseguir la màxima seguretat.

Ha afegit però que de casos de covid n'hi haurà i ha explicat que el que s'ha de garantir és que hi hagi circuits "per actuar molt ràpidament" i tancar les cadenes de transmissió que hi puguin sorgir. En aquest sentit, ha explicat que l'objectiu és que la primera setmana de setembre tothom conegui els protocols i la forma d'actuar en aquests casos.

Per últim, la consellera ha explicat també que no s'ha plantejat dimitir en cap moment i que continua al capdavant de tota la tasca, tot i que ha apuntat que és positiu que hi hagi diferents veus que expliquin la gestió global que s'està fent.