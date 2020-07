Catalunya té 211 nous casos positius dels 2.031 registrats a Espanya

El Ministeri de Sanitat va registrar ahir 2.031 nous positius per covid-19 a Espanya en relació amb el total de casos confirmats aquest dimarts. Segons l'últim informe, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 282.641 casos confirmats per proves diagnòstiques davant dels 280.610 de dimarts. De nou, la comunitat que més casos acumula el dia previ és l'Aragó, amb 424. La segueixen Catalunya, amb 211, i Madrid, amb 199 diagnosticats el dia previ. Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 28.441 el total de morts per coronavirus a tot l'Estat espanyol, cinc més que dimarts. Segons l'últim informe, hi ha hagut nou defuncions en els últims set dies, quatre a Catalunya.

En l'última setmana hi ha hagut 427 hospitalitzacions i 21 ingressos en UCI. Segons l'últim informe de Sanitat, hi ha hagut 24.034 casos diagnosticats en els últims 14 dies a tot Espanya i 12.907 en els darrers set. Per inici de símptomes, s'han diagnosticat 8.204 casos en els últims 14 dies i 2.232 en la darrera setmana. L'Aragó és de nou la comunitat amb més casos diagnosticats en el dia previ (424). La segueixen Catalunya, amb 211, i Madrid, amb 199. Al País Basc n'hi ha hagut 88; a Andalusia, 61; a Navarra, 41, i al País Valencià, 37. A Castella i Lleó i a Melilla no s'ha diagnosticat cap nou cas el dia previ.

Des de l'inici de la pandèmia, a Catalunya s'han confirmat 77.142 casos per proves diagnòstiques. És l'autonomia amb més positius confirmats. 211 el dia previ, 10.564 en els últims 14 dies i 5.077 en els darrers set. Per inici de símptomes, se n'han diagnosticat 3.900 en els últims 14 dies i 931 en la darrera setmana. En el total de defuncions, n'hi ha cinc més que dimarts. De les nou que hi ha hagut en els últims set dies, quatre s'han produït a Catalunya, dues a Castella i Lleó i Madrid, respectivament, i una al País Valencià.

Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 126.690 hospitalitzacions, 427 en els últims set dies. D'aquestes, 145 s'han produït a l'Aragó, 75 a Madrid, 40 a Andalusia, 34 al País Valencià i 31 a Catalunya. En relació amb les UCIs, des que va començar l'epidèmia hi ha hagut 11.764 entrades, 21 en els últims set dies.