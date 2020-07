La Fiscalia demana al Suprem la suspensió dels permisos del 100.2 als presos del procés

Dos dels fiscals del Tribunal Suprem que van exercir l'acusació en el judici als líders del procés, Javier Zaragoza i Jaime Moreno, han presentat un escrit davant la Sala Segona de l'alt tribunal en el qual li reclamen la suspensió dels permisos que per l'aplicació de l'article 100.2 del Reglament penitenciari gaudeixen els condemnats en aquest procediment per acudir a la feina o tenir cura de familiars, entre d'altres.

La mesura, basada en la mateixa resolució de l'alt tribunal respecte al 100.2 de l'expresidenta de Parlament Carme Forcadell, és complementària de la suspensió cautelar del tercer grau acordada aquest dimarts per Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart arran del recurs en aquest sentit presentat pel ministeri públic.

En un escrit de tot just dues pàgines s'informa a la Sala Segona del Suprem que el ministeri públic ha impugnat davant els jutjats de vigilància la concessió dels permisos que per aplicació de l'article 100.2 gaudien tots els líders independentistes condemnats per l'1-O. D'acord amb el criteri establert pel propi Suprem en relació amb Forcadell aquestes impugnacions han de tenir efecte suspensiu, per aquest motiu demana al Suprem que ho acordi tan bon punt rebi les impugnacions de les Audiències que abans d'aquest acte s'encarregaven de resoldre-les.



Informar la presó

Per si hi havia algun dubte sobre el seu efecte, l'informe fiscal precisa que un cop dictada la suspensió s'ha de comunicar al centre penitenciari respecte d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

És a dir, que si algú pensava que després de la suspensió del tercer grau penitenciari reprendrien a la situació anterior de l'article 100.2, no serà així.

En el seu acte del passat dia 22, el Suprem va establir un canvi de criteri en l'aplicació del dret penitenciari consistent a declarar que la impugnació del 100.2 «provoca l'aplicació de l'efecte suspensiu» que ja es contemplava per al tercer grau en els «casos en que la resolució objecte de recurs d'apel·lació es refereixi a matèria de classificació de penats o concessió de la llibertat condicional i pugui donar lloc a l'excarceració de l'intern».

La petició del fiscal respecte als permisos de què gaudien els líders indepentistes empresonats abans que se'ls concedís el tercer grau penitenciari es basa en el nou criteri de l'Alt Tibunal que s'estén a tots els presos.