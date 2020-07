El jutge del 'cas 3%' proposa jutjar Gordó, Osàcar, Viloca, CDC, PDeCAT i diversos excàrrecs del Govern i empresaris

L'Audiència Nacional proposa jutjar els exgerents de CDC Daniel Osàcar, Andreu Viloca i Germá Gordó, a l'exresponsable jurídic del partit Francesc Xavier Sánchez Vera, així com altres 28 persones físiques i 16 jurídiques, per delictes d'organització criminal, frau a les administracions públiques, suborn, tràfic d'influències i blanqueig de capitals en el denominat 'cas 3%', l'estructura posada en marxa per finançar "il·legalment i de forma encoberta" la citada formació política. El magistrat dirigeix la causa, entre altres, contra diversos exalts càrrecs polítics i funcionaris d'administracions públiques de Catalunya la mateixa CDC, el PdeCat, les empreses Teyco, Urbaser, Fundació ACS, grup Soler Constructores o Copisa.