Un jutge investiga els geriàtrics i el Govern per la gestió durant el confinament

El jutge de Barcelona Joaquín Aguirre i la Guàrdia Civil investiguen si hi va haver irregularitats en la gestió de la Generalitat en la crisi del coronavirus en les residències d'avis i en la realitzada pels mateixos geriàtrics, tant públics com privats, segons publica avui El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona.

Agents de l'institut armat van acudir ahir a les conselleries de Salut i d'Afers Socials, per ordre judicial, per requerir diversos expedients, entre els quals els vinculats a compra de material sanitari, i informació sobre els geriàtrics que van ser intervinguts, les persones traslladades d'un centre a un altre, les mesures d'aïllament i el nombre de malalts i morts pel coronavirus en aquests recintes i els PCR realitzats, entre altres qüestions. Fonts de Salut van reconèixer que havia rebut els oficis i van afegir: «Entregarem tot el que ens demanin perquè som transparents». Aquestes indagacions per presumpta malversació de fons i homicidi imprudent no tenen res a veure amb les incoades en jutjats catalans i a la fiscalia sobre els morts en aquests centres socials a causa de la pandèmia.

Fonts pròximes a la investigació han confirmat que fa uns dies, la Guàrdia Civil va prendre declaració com a testimoni a Maria Cinta Pascual Montañés, presidenta de les patronals Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACCRA) i el Cercle Empresarial d'Atenció a les Persones Dependents. Els agents pretenen esbrinar si aquestes dues entitats van adquirir material sanitari, qui han sigut els seus interlocutors a la Generalitat i les propostes que li van ser admeses o no per l'Administració catalana. Els agents, dirigits pel tinent coronel Daniel Baena, han requerit informació a l'ACCRA sobre els protocols d'actuació, el nombre de casos positius per la Covid-19 i la xifra de morts (distingint entre interns i personal), entre altra documentació.

Maria Cinta Pascual ha sigut molt crítica amb la Generalitat. El mes d'abril passat, va reclamar una «intervenció sanitària urgent» perquè els avis fossin tractats mèdicament. «El protocol estableix que aquestes persones han de ser traslladades a l'hospital, però això està ocorrent en molt pocs casos, se'ls està discriminant», va denunciar. «Demanem ajuda a l'Administració per impedir la transmissió del virus», resava una carta conjunta de les empreses que gestionen els geriàtrics. Els investigadors sospiten que realment va existir descoordinació al si de l'Administració i que els recursos de personal i material requerits per les residències no van acabar d'arribar en els moments claus de la pandèmia.

Els trasllats a centres

Les fonts consultades asseguren que en alguns casos els protocols no van funcionar ni tan sols per gestionar l'aprovisionament de bosses per a cadàvers. Una altra de les incògnites que es vol aclarir és si es van mobilitzar o no tots els treballadors disponibles. Els investigadors també tenen indicis que pot ser que es cometessin «errors greus» i possible descontrol en el trasllat de persones d'unes residències a les altres centre i en la conducció dels pacients als hospitals, que en algunes ocasions van ser tardans.

Les indagacions no incumbeixen només a l'època que les residències eren competència de la Conselleria d'Afers Socials, sinó també des que les va assumir la Conselleria de Salut, el mes d'abril passat. A partir d'aquell moment, es va establir que els geriàtrics havien de comunicar en 48 hores des de la publicació del decret de traspàs les incidències existents i que aquestes dades havien d'actualitzar-se cada 24 hores. Els investigadors tenen indicis que la gestió va continuar sent deficient malgrat aquest canvi, fins al punt que indaguen si realment es van aïllar els contagiats de la resta dels residents i si hi va haver descontrol en algun dels trasllats efectuats.

Òrgans de decisió

Per això, el jutge, a través de la Guàrdia Civil, ha requerit la Conselleria de Salut perquè concreti en quin moment en què es va activar oficialment l'emergència sanitària i que identifiqui les persones, siguin càrrecs o no, que han participat en els òrgans vinculats a l'execució del pla de protecció civil de Catalunya, així com que detalli els espais habilitats per a ús sanitari públics o privats als quals s'ha derivat persones residents per prestar-los atenció. A més, els investigadors volen conèixer el nombre de persones traslladades de les residències als hospitals, les mesures adoptades quant a ubicació i aïllament de pacients en els geriàtrics i les modificacions en la prestació de serveis ordenades al personal sanitari.

A la Conselleria d'Afers Socials, el magistrat sol·licita que informin sobre les resolucions, disposicions i instruccions que haguessin sigut emeses per garantir l'eficàcia de l'ordre ministerial del 27 de març sobre mesures a les residències de gent gran i centres sociosanitaris davant la situació de la Covid. Així mateix, se li ha demanat que expliqui les mesures adoptades aïllament d'infectats en aquests recintes.