Salut demana no relaxar-se, Barcelona millora però li preocupen Figueres i altres brots

La Generalitat aprecia una millora i estabilització de la pandèmia a Barcelona i la seva àrea metropolitana tot i que preocupen els brots d'Amposta (Montsià), Figueres (Alt Empordà) i Castelldefels (Baix Llobregat), per això ha demanat als ciutadans que compleixin amb les normes de protecció i no s'obsessionin amb un possible confinament.

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha demanat avui dijous als catalans que no s'obsessionin amb un possible, proper o futur confinament i sí amb observar les normes bàsiques de protecció amb responsabilitat en el lloc on es trobi, i ha destacat que Barcelona "és una ciutat absolutament segura".

Així mateix s'ha mostrat partidari que es celebrin les tradicionals festes majors d'estiu encara que posant seny amb la neteja de mans, mascareta, distància física i evitant aglomeracions.

La situació epidemiològica de Catalunya a dia d'avui, segons Argimon, millora i s'estabilitza, amb una R0 (nombre mitjà de casos nous que genera un positiu, és a dir, el seu potencial pandèmic) d'1 i amb un risc de rebrot a la baixa.

A Barcelona ciutat aquest indicador de la R0 se situa una mica per sobre de l'1, entre l'1,1 i l'1,2, bastant per sota de l'1,8 d'ara fa una setmana, de manera que la situació és també "estable" .

Per això ha subratllat que la capital de Catalunya "és una ciutat absolutament segura" i que aquesta opinió s'ha remès a la UEFA en una comunicació oficial perquè pugui disputar-se el partit de Champions entre el FC Barcelona i el Nàpols el pròxim 8 d'agost.

Aquesta situació d'estabilitat de la ciutat de Barcelona ve acompanyada de millores també en altres poblacions properes, com Cornellà, l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Badalona, on la R0 va descendint cap a l'1 encara que "sense que s'hagi de baixar la guàrdia", ha indicat.

A Lleida s'ha aconseguit que el R0 estigui al 0,8, per sota de l'1, encara que l'alt nombre de casos detectats fa que hi hagi un risc de rebrot de virus.

Precisament avui dijous s'ha publicat al Diari de la Generalitat la Resolució de la Generalitat que modifica algunes mesures restrictives en matèria de salut pública per a la contenció de la Covid-19 a la ciutat de Lleida i als municipis d'Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre (Segrià).

En el sentit contrari preocupen els brots a Figueres, on no s'ha doblegat la corba de la infecció; Amposta, on s'està fent un cribratge de 600 persones d'una empresa i amb casos de treballadors infectats a l'Hospital Comarcal i a Castelldefels, on l'ajuntament ha demanat a la Generalitat restriccions per contenir els casos de Covid.

No tots aquests brots són iguals, ha puntualitzat Argimon, que ha indicat que a Amposta el brot està en fase de control al concentrar-se en una empresa, mentre que a Figueres "no s'ha aconseguit" aturar la xifra de contagis tot i les restriccions establertes fa gairebé dues setmanes.

Segons dades de la nova pàgina web de Salut posada en marxa avui dijous, 625 persones malaltes de Covid-19 estan ingressades actualment als hospitals catalans, de les que 103 estan a l'UCI.

Segons ha explicat en la mateixa roda de premsa el director de CatSalut, Adrià Comella, la tendència és que hi ha més consultes en l'atenció primària i als hospitals en els últims dies i que de cada cent persones que van a les urgències, 4,5 ho fan per sospita de patir símptomes Covid.

Comella ha indicat que s'estudia reforçar amb més personal a la tardor l'atenció primària per suportar "l'envit" de la confluència de la Covid i la grip estacional, si bé no ha precisat el nombre concret de professionals a contractar.

En tot cas, ha subratllat que la pròxima campanya de vacunació de la grip ha de ser "més contundent", especialment entre el personal sanitari i els cuidadors de persones grans.