148.306 vehicles han abandonat l'àrea metropolitana de Barcelona aquest divendres fins a les vuit del vespre

148.306 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona aquest divendres entre les tres de la tarda i les vuit del vespre, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Si la xifra es compara amb la que es va registrar la mateixa setmana de l'any passat en la mateixa franja horària hi ha hagut un descens del 13,95%. L'any passat van marxar de l'àrea metropolitana a finals de juliol, en plena operació sortida de vacances, 172.340 vehicles. Si la comparació es fa amb la xifra registrada divendres de la setmana passada, hi ha hagut un descens del 7,07%, perquè van sortir 159.590 automòbils.

La sortida de vehicles, coincidint amb l'inici de les vacances d'agost es fa en un context on la Generalitat ha fet una crida a evitar desplaçaments innecessaris per evitar la propagació dels contagis de Covid-19. Aquesta mateixa setmana,el president de la Generalitat, Quim Torra, demanava un "nou esforç col·lectiu" per superar la "crítica situació" de la Covid-19. Assegurava que "l'increment de rebrots i de persones contagiades és molt preocupant" i que s'estava davant "deu dies crítics" per tal d'evitar un nou confinament.