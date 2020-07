El polèmic vídeo dels policies d'Esparreguera quan es dirigien a un atracament

Els poden costar cars a tres agents de la Policia Local d'Esparreguera uns vídeos virals gravats a l'interior del cotxe patrulla quan anaven a un atracament al Mercadona de la localitat. En els vídeos, penjats per un dels policies, s'escolta una agent queixar-se per haver d'anar a aquesta emergència i lamentar-se amb expressions com «així ens hem de veure» o «sisplau, no em vull morir». Segons informa El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, l'Ajuntament d'Esparreguera els ha obert un expedient disciplinari.





L'alcalde condemna l'actitud «reprovable»

En els vídeos apareixen els agents, de servei, «mantenint unes conductes que, segons l'informe realitzat des de la Policia Local, podrien constituir faltes greus». A més, com a mesura cautelar, l'agent responsable de les gravacions ha sigut suspesa temporalment de les seves funcions.En un comunicat, l'ajuntament assenyala que la difusió pública dels vídeos i la conducta que transmeten «denota poca professionalitat i podria incórrer en diverses faltes greus per incompliment per negligència dels deures derivats de la mateixa funció», a més d'«atemptar contra el decòrum i la dignitat dels funcionaris i contra la imatge del cos».Segons el consistori, l'agent que va gravar les imatges mentre estava de servei i les va difondre a les xarxes socials podria ser responsable d'un total de 10 faltes greus. Precisament a causa d'aquest elevat nombre de faltes, s'ha decidit suspendre-la de les seves funcions per un període d'un mes amb possibilitat de prorrogar la suspensió fins a sis mesos.L'alcalde, Eduard Rivas (PSC), ha condemnat els vídeos que «mostren una actitud reprovable, que no és digna del servei i la responsabilitat que representen els agents de la Policia Local d'Esparreguera» i ha assegurat que el seu govern prendrà «totes les mesures necessàries per sancionar els agents i evitar que aquestes actuacions es tornin a repetir».Rivas ha volgut defensar «la bona feina» que realitza la Policia Local i ha demanat que «no es desprestigiï tota la plantilla per la lamentable conducta de tres agents que no representen l'actitud ni la professionalitat de la majoria del cos».Els fets van tenir lloc aquest dimarts quan els agents es dirigien atendre un avís d'atracament al Mercadona d'Esparreguera.