Telefónica es compromet que al 2025 la fibra òptica cobreixi tot Espanya

Telefónica es compromet que el 2025 la fibra òptica cobreixi el cent per cent d'Espanya i a ser líder en la implantació de la tecnologia 5G. Així ho va deixar reflectit la companyia en la seva proposta per a un Pacte Digital, que defineix com «una carta de navegació per al nou món digital», amb l'objectiu de reactivar l'economia i servir de full de ruta per a la digitalització de pimes, autònoms i Administracions públiques.

«Vam dir que la pandèmia havia fet inajornable la necessitat d'un Pacte Digital. I aquí hi ha el Pacte Digital de Telefónica», va indicar el seu president, José María Álvarez-Pallete. Per al dirigent, és el moment d'«accelerar» aquesta quarta revolució després de l'acord a Brussel·les el passat 21 de juliol sobre el fons de rescat d'uns 750.000 milions d'euros.

Segons Telefónica, la reinvenció digital d'Espanya podria tenir un impacte anual d'aproximadament el 1,8% del PIB fins al 2025. Des de l'operadora asseguren que Espanya compta amb les millors infraestructures digitals i les xarxes de nova generació, fibra i 5G es revelen com a «crítiques» i un «element crucial» per avançar cap a societats i economies digitals i sostenibles.

La proposta de la companyia de telecomunicacions està basada en cinc grans eixos que passen per impulsar la digitalització cap a una societat i una economia més sostenible; abordar les desigualtats en el món digital; fomentar l'accés a una connectivitat inclusiva i sostenible; garantir una competència justa «mitjançant la modernització dels marcs fiscals, regulatoris i de competència», i millorar la confiança mitjançant un ús ètic i responsable de la tecnologia.



Cap a la digitalització

Digitalitzar el funcionament i els serveis de l'administració pública i les pimes, tancar la bretxa digital, generar una actitud d'aprenentatge a llarg termini mitjançant la reformulació del sistema educatiu o treballar en una nova ètica de les dades, són alguns dels objectius que recull el Pacte. «Aquest Pacte s'ha de traduir en una reducció real de la desigualtat a través d'una millora de les habilitats digitals de les persones. Telefónica fa una crida a favor de programes de digitalització dels treballadors i dels estudiants de tots els nivells formatius, i una modernització de la legislació social que estigui d'acord amb la transformació digital que vivim», va explicar Álvarez-Pallete. En paral·lel, Telefónica ha arribat a un acord amb Liberty Latin America per la venda de la totalitat del capital social de la seva filial a Costa Rica per 425 milions d'euros (500 milions de dòlars). El preu de l'operació implica un múltiple d'aproximadament 7,4 vegades l'Oibda de la companyia a 2019. El múltiple està en línia amb l'aconseguit fa una mica més d'un any per al conjunt dels negocis de Telefónica a l'Amèrica Central, i generarà al grup Telefónica plusvàlues per valor d'aproximadament 210 milions d'euros (abans d'impostos).



Acord per reduir el deute

Amb aquest acord, Telefónica reduirà el seu deute en aproximadament 425 milions d'euros. Un dels objectius d'Álvarez Pallete en arribar a la presidència de la multinacional era reduir el seu deute gegantí. Al juny de 2016, el deute net financer ascendia a 52,5 milions d'euros, mentre que a finals d'aquest mes de juny se situava en els 37.201.000 d'euros (1.022 milions d'euros menys que en el mes de març). L'operació, subjecta a determinades condicions, entre elles les aprovacions reguladores necessàries, es va tancar en tan sols tres mesos després que l'anterior comprador (Millicom) decidís no complir amb la transacció acordada un any abans. Telefónica ha informat que manté l'acció legal iniciada contra Millicom el passat mes de maig per incompliment injustificat dels termes de l'acord aconseguit en 2019 i exigirà el rescabalament de tots els danys.