Torra respon a Carrizosa que no va assistir a la reunió de presidents perquè «havia de predicar amb l'exemple»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha respost per carta a les crítiques del líder de Cs, Carlos Carrizosa, per la seva absència a la reunió de presidents autonòmics i Pedro Sánchez i li ha dit que no va ser-hi perquè havia de "predicar amb l'exemple". Aquest dissabte Carrizosa ha assegurat en un tuit que els catalans "no mereixen un president absent que deixa buida la cadira dels ciutadans". A la missiva Torra també respon a la petició que Cs li va fer el dijous per convocar una trobada amb els grups parlamentaris per explicar la gestió de la pandèmia. En aquest sentit, el president ha recordat que el 16 de juliol ja es va fer una reunió de la consellera de Salut, Alba Vergés, amb els grups per explicar la situació dels rebrots.

En la mateixa línia, ha remarcat que aquestes reunions "s'han mantingut als diversos nivells amb els grups parlamentaris, parlamentàriament i extraparlamentàriament, durant tota la pandèmia". A més, ha destacat que "seguiran produint-se sempre que sigui necessari" i ha emplaçat a Cs a posar-se en contacte amb el Govern si té cap dubte o necessita aclariments.

En relació a la reunió amb Sánchez a La Rioja, Torra ha dit que no hi va assistir perquè havia "d'aplicar-se les mateixes restriccions i recomanacions" que la resta de la ciutadania. També ha recordat que després que el govern espanyol no acceptés la seva proposta de participar telemàticament a la reunió va demanar una trobada a Sánchez amb els dos equips de govern per "analitzar i debatre amb la forma, detall i seriositat que la importància del tema requereix".

A més, i després que el dijous Carrizosa l'acusés de tenir "fòbia" a la Casa Reial –que va participar a la trobada-, Torra ha posat en dubte "l'exemplaritat" del comportament del Rei "quan és més qüestionat que mai" i ha puntualitzat que tampoc coincideixen en "l'accepció de concòrdia" que considera que Carrizosa vol atribuir a Felip VI després del discurs que va fer el 3 d'octubre del 2017.