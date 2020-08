Junqueras i Torra van abordar l'avançament electoral a Palau la setmana passada

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, encara no s'havia reunit mai amb Quim Torra, sent aquest president. La condemna a 13 anys de presó, inclosos els dos de presó provisional, havien impedit la trobada, tenint en compte que l'elecció de Torra es va produir quan Junqueras, i els altres presos independentistes, ja portaven set mesos a la presó. Divendres passat 24 de juliol, Junqueras va retre, finalment, visita a Torra. Ho va fer en virtut del tercer grau que, per llavors, encara disfrutava. Un règim de semillibertat que, al cap de pocs dies, li va ser retirat després del recurs de la fiscalia, acceptat pel jutge de vigilància penitenciària. Segons publica El Periódico, del mateix grup editorial que aquest diari, en el conclave, la qüestió electoral va ser més que present.

Els dos líders, i les seves respectives forces van protagonitzar un aspre intercanvi d'acusacions quan, arran d'una entrevista efectuada des de la presó, el republicà va exigir pactar ja «escenaris i un calendari» electoral per tal d'evitar «presses, improvisacions i xantatges». Segons ERC, deixar els comicis en mans del Tribunal Suprem (que té pendent la seva decisió sobre la inhabilitació de Torra per la polèmica dels llaços del Palau de la Generalitat) és una «irresponsabilitat». «Fa temps que avisem», va afegir aleshores l'exvicepresident. El mateix Torra va ser l'encarregat de donar la rèplica a Junqueras i, com és habitual, va assenyalar que en temps de gestió de la pandèmia, «no és el moment d'abocar el país, les institucions i els partits a un procés electoral», ja que és el moment d'anteposar «el país al partit», va dir Torra llavors.

En la conversa del 24 de juliol, expliquen fonts pròximes a la trobada, el republicà va insistir que amb un govern de coalició es podria esperar que el president i el vicepresident pactessin el calendari electoral

Segons expliquen coneixedors del que va passar a la reunió i la seva preparació, la trobada va ser sol·licitada pel president d'ERC, i va tenir lloc per espai d'una hora a la Casa dels Canonges, on el líder republicà es va oferir al president per al que fos necessari.

Una altra de les qüestions que es van abordar va ser la de la necessitat de treballar en comú en els diferents àmbits del Govern. Junqueras, a més, va demanar al president que donés aire tant a la Conselleria de Benestar Social com a la de Salut, la d'Alba Vergés, a qui Torra va desacreditar al Parlament la setmana passada.

Duel en suspens

El to cordial tampoc es va modificar quan van abordar qüestions de més calat. Per exemple, les relacions entre Junqueras i l'expresident, que s'havien reprès, precisament, des de l'accés del republicà al tercer grau i que, en bona lògica, decauran ara.

Puigdemont i Junqueras havien iniciat ja el duel de cara a les pròximes eleccions. L'exvicepresident amb una atrafegada agenda i l'expresident' amb el seu llibre ('M'explico') i la fundació del seu partit, i la consegüent lluita fraticida amb el PDECat.