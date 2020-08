Un jutge de Sabadell reobre la investigació de la mort d'Helena Jubany

El Jutjat de primera instància 2 de Sabadell (Barcelona) ha acordat reobrir les actuacions respecte a un dels investigats per la mort d'Helena Jubany, que va ser assassinada en 2001 a la ciutat.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat que el magistrat ha acordat reobrir diligències d'acord amb l'informe de la Fiscalia.

La causa estava arxivada provisionalment des de 2005, i el 5 de juny la família d'Helena Jubany, que exerceix d'acusació particular, va lliurar al jutge noves proves per a reprendre la recerca.

El cas d'Helena Jubany

Helena Jubany va morir la matinada del 2 de desembre de 2001, després de dos dies desapareguda. El seu cos va ser llençat des d'un terrat, completament nu i ple de cremades. La mort de la jove, a més, està envoltada de molts misteris. Tres mesos abans del crim, per exemple, Jubany va rebre dos anònims acompanyats de begudes adulterades amb somnífers.

Els principals sospitosos van ser amics de Jubany de l'entorn la Unió Excursionista de Sabadell, d'on la jove també era sòcia. A més, a l'edifici on es va trobar el cos hi havia el domicili de dos dels principals sospitosos, Montserrat Careta i Santi Laiglesia. Careta va arribar a entrar a presó provisional com a possible autora de l'homicidi, però es va acabar suïcidant a la cel·la.

També va entrar a presó Ana Echaguivel, com a còmplice d'assassinat, però va acabar posada en llibertat. El jutge va concloure que no existien indicis suficients per imputar-li l'homicidi. També va quedar lliure de responsabilitats Santi Laiglesia, que tot i que se'l va investigar, mai va arribar a ser detinguts per aquests fets.