Madrenas: «Si Puigdemont no ha de poder venir per ser president, difícilment podrà ser el candidat clar de JxCat»

L'alcaldessa de Girona i integrant del grup impulsor de Junts per Catalunya (JxCat), Marta Madrenas, sosté que si Carles Puigdemont "no ha de poder venir per ser president", "difícilment" podrà ser el candidat "clar, factible i real" del partit per a les properes eleccions. Madrenas subratlla que el lideratge de Puigdemont és "indiscutible" i assegura que va molt més enllà del nou partit: "Li és reconegut per l'àmplia majoria de catalans, i és un lideratge cada vegada més potent, més solvent i més musculat". En una entrevista a l'ACN, l'alcaldessa ha afirmat que encara és aviat per començar a posar noms de candidats sobre la taula i assegura que "ni se'n parlarà" fins que el partit no esculli la direcció el 3 d'octubre.

"Carles Puigdemont és el líder indiscutible d'aquest partit que està naixent", ha afirmat l'alcaldessa de Girona i diputada al Parlament. Però més enllà d'aquest paper "aglutinador", Marta Madrenas veu "difícil" que l'expresident sigui el cap de llista de JxCat a les properes eleccions catalanes.

L'alcaldessa de Girona i integrant del grup impulsor de JxCat sosté que el lideratge de Puigdemont "és cada vegada més potent" i va molt més enllà del partit: "Tinc molta confiança en aquest espai aglutinador i transversal liderat per Carles Puigdemont, el president legítim que fa un lideratge que crec que li és reconegut per l'àmplia majoria de catalans". Per això, afirma que continua sent "l'enemic número 1" i l'objectiu principal "de la repressió que està infringint l'estat espanyol amb tots els seus instruments contra qualsevol cos que ensumi a independentisme".

"Ningú posa en dubte que si trepitgés aquest país estaria a la presó al cap d'un segon", argumenta Madrenas en una entrevista a l'ACN. En aquest context, subratlla l'alcaldessa de Girona, Puigdemont "difícilment podrà ser el candidat clar, factible i real de JxCat". "Si és pogués assegurar això seria una altra cosa, però ja ho hem viscut", afegeix Madrenas.

A més, Madrenas recorda que JxCat tot just comença a prendre forma amb el congrés fundacional que s'allargarà fins al 3 d'octubre. "Serà un partit desacomplexadament democràtic i fins aleshores ni se'n parlarà de candidats perquè primer hem de definir les fórmules per decidir qui seran els candidats per a cada contesa electoral", ha exposat la diputada que descarta entrar a valorar si es veu com a cap de llista de les comarques gironines: "Jo estic molt centrada en Girona, com sempre".

Confluència cap a JxCat

Marta Madrenas està "convençuda" que JxCat i el PDeCAT arribaran a "fórmules d'entesa" i que hi haurà una transició "tranquil·la" de "gran part del gruix dels patriotes" cap al nou partit. "Els que hem cregut en el país i hem defensat les institucions, farem el pas a Junts per Catalunya", ha dit l'alcaldessa que confia que hi haurà "certa entesa" perquè els militants del Partit Demòcrata conflueixin cap a aquest nou espai.

En aquest sentit, l'alcaldessa considera que no tindria "cap sentit" mantenir dos partits amb dobles militàncies i situa aquesta opció en el període de "certa transició" i de consolidació de JxCat. "Tot és molt incipient i ens estem construint, mentrestant que tothom estigui tranquil", ha dit Madrenas que afirma que cal fer les coses "bé i amb tranquil·litat": "En aquest temps de transició sí que té molt de sentit, i autoritzar-la és permetre que hi hagi una bona entesa mentre confluïm".

Madrenas confia en aquesta "entesa" perquè els militants del PDeCAT se sumin al projecte de JxCat però remarca que el nou partit "no serà una conglomeració de partits". "No ha de ser el PDeCAT més la Crida més Demòcrates, precisament el que es vol és que sigui un nou partit, sense servituds i sense quotes, un partit nou on la militància decideixi des dels òrgans de direcció fins als candidats", assevera. Per aquest motiu, argumenta que "les persones del PDeCAT que creguin en el lideratge i l'estratègia del president Puigdemont, han de confluir cap al nou partit".

Segons l'alcaldessa, JxCat vol ser un "espai de trobada de moltes persones que provenen de tradicions ideològiques molt diverses" amb l'objectiu comú de treballar per aconseguir la independència, establir "les bases de construcció del país" i, alhora, governar "amb responsabilitat". "Crec que és un projecte que pot seduir una gran centralitat dels ciutadans del nostre país", assegura Madrenas que deixa clar que "les exclusions no tenen cabuda dins de JxCat".