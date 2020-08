Salut tanca una empresa de Lleida amb 19 empleats contagiats per Covid-19 que continuaven treballant

El Departament de Salut ha decidit suspendre l'activitat d'una empresa després de constatar a través de la Inspecció de Treball que 19 persones que havien donat positiu per covid-19 continuaven treballant tot i conèixer el resultat del PCR. Els administradors es van oposar a fer les proves en un primer moment, però finalment va accedir a què els treballadors que ho volguessin es fessin la prova. 90 dels 190 treballadors se les van fer. El 42% de les proves van resultar positives i es van tramitar les corresponents baixes laborals. Davant la gravetat dels fets i per la manca de col·laboració per part de l'empresa, Salut Pública ha emès una resolució suspenent la seva activitat.

L'empresa del Baix Segre es va visitar en un primer moment en el marc dels controls de cribratge i de comprovació de mesures covid que realitza el Servei de Vigilància Epidemiològica a Lleida i l'Alt Pirineu i Aran per trencar cadenes de transmissió.

Després d'una primera visita es va acordar realitzar proves PCR a tots els seus treballadors. El passat 23 de juliol un equip del Servei d'Emergències Mèdiques s'hi va traslladar per realitzar les proves PCR als treballadors.

Després de conèixer el resultat de les proves el 29 de juliol es va enviar un nou requeriment a l'empresa per completar el cribratge a tots els treballadors, el dia 31 de juliol.

No obstant, davant la sospita que hi hagués treballant alguna persona amb Covid positiu, el dia 30 de juliol conjuntament amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es realitza una inspecció per constatar si es prenen les mesures de seguretat laboral corresponents i no hi ha cap irregularitat. Durant la inspecció es constata que 19 persones amb PCR positiva continuaven treballant.