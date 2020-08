Torra insisteix en demanar a Sánchez reunir-se aquesta setmana: "Parli menys de diàleg i practiqui-ho"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha insistit aquest dimarts en demanar al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, una reunió bilateral aquesta setmana per negociar el repartiment dels fons europeus de reactivació econòmica i l'aportació de l'Estat al finançament de Catalunya: "Parli menys de diàleg i practiqui-ho més".

En roda de premsa després del Consell Executiu, Torra ha criticat que han passat cinc dies des que li va enviar una carta a Sánchez demanant-li aquesta reunió, després de rebutjar assistir a la Conferència de Presidents autonòmics a La Rioja, i encara no ha tingut resposta.

"President Sánchez, assegui's a treballar amb nosaltres per resoldre els problemes dels catalans", ha dit, i ha argumentat que ell preferiria no haver de reclamar res al Govern central, però que ho ha de fer perquè Catalunya no és independent i els seus ciutadans contribueixen a l'Estat.

Per Torra, "vista la urgència de la situació i per no desatendre als ciutadans catalans", aquesta reunió s'hauria de produir en els propers dies.

Sobre si es planteja assistir a futures trobades de presidents autonòmics, ha defensat que acudirà si serveixen per treballar i debatre: "Si es tracta de fer reunions de treball, hi serem sempre. Però per fer-se fotografies amb el monarca, que no ens esperin", ja que és el que va ocórrer en la Conferència de Presidents de la setmana passada, ha dit.



MAJOR FINANÇAMENT

Torra també s'ha referit al fet que Catalunya s'hagi tornat a situar l'any 2018 com una de les comunitats amb major desequilibri entre el que aporta i el que rep a través del model de finançament autonòmic per novè exercici consecutiu.

Així, la comunitat paga un 19,5% més en comparació de la mitjana espanyola -sense explicar les comunitats de règim foral, el País Basc i Navarra-, però rep un 1,2% menys.

Torra ha recordat que la Generalitat porta anys volent negociar el finançament de Catalunya de forma bilateral, des del Govern de José Montilla, i ha tornat a insistir en la necessitat d'un objectiu de dèficit de l'1%.

Per això, ha tornat a emplaçar a Sánchez a reunir-se per tractar el finançament de Catalunya i també el repartiment de fons europeus per mitigar els efectes de la crisi del coronavirus: "No exigirem ni més ni menys del que ens correspon i són 31.000 milions d'euros".

"El mínim que ha de fer Sánchez és dirigir-se a un dels motors tractors de l'economia de l'Estat per concretar les bases dels fons que ens toquen. O això o entendrem que menteix", ha dit Torra en recordar que ERC es va abstenir en una de les pròrrogues de l'estat d'alarma en comprometre's Sánchez al fet que Catalunya gestionaria aquests fons.