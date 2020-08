ERC pressiona Torra perquè el Govern acusi en el «cas 3%»

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va formalitzar dilluns a la nit la seva petició perquè l'executiu català es personi com a acusació particular en el judici del «cas del 3%» pel qual seran jutjats diversos càrrecs de CDC i el PDeCAT.

Diumenge ja va expressar el seu desig que fos així, però la presentació telemàtica de la petició, mitjançant e-valisa, va forçar a incloure-la en l'últim punt del dia de la reunió que el gabinet de Quim Torra va celebrar ahir dimarts.



Perjudicis a les arques públiques

L'«e-valisa» és un sistema d'enviament i recepció formal de documents que s'utilitza, per exemple, quan es tramiten documents amb advocats. En el text, segons fonts coneixedores, el Departament de la Vicepresidència i Economia «considera» que davant la gravetat del presumpte delicte que investiga l'Audiència Nacional, un frau a l'administració catalana, es podrien haver derivat «perjudicis» a les arques públiques. Circumstància que, afirmen, «fonamenta la personació del Govern» en el judici com a perjudicat pel «cas 3%».

Diumenge Pere Aragonès ja va avançar que intentaria que la Generalitat recuperés «fins a l'últim euro» desviat a les arques de Convergència d'un cas que afecta part de l'excúpula de l'antic partit i al mateix PDeCAT, i per tant, als seus socis de Govern. Tot això, enmig d'un context de Govern bipartit entre postconvergents i republicans absolutament trencat, amb unes eleccions pròximes, tot i que ningú sap per quan, i en plena implosió del PDeCAT, al seu torn successora de CDC, per l'escissió de Carles Puigdemont, precisament, per allunyar-se de la llegenda negra de l'expartit hegemònic a Catalunya.

El portaveu del PDeCAT, Marc Solsona, va reaccionar virulentament a l'anunci del vicepresident del dia anterior i va acusar els republicans d'estar fent «partidisme».



Una posició diferent

Tot i això, la posició del president de la Generalitat ha estat una altra, seguint el to de les conselleres Meritxell Budó i Àngels Chacón, que es van mostrar obertes al debat de la proposta. Quim Torra va assegurar ahir dimarts que el Govern es personarà «com a acusació particular» en el cas del 3% sempre que els serveis jurídics determinin que l'administració catalana n'ha sortit perjudicada.

«Naturalment que aquest Govern i aquest president, si mai es produeix un perjudici econòmic, actuarà amb radicalitat», ha dit, tot afegint que ha «demanat als serveis jurídics que avaluïn si hi ha hagut perjudici, i si s'ha produït, la Generalitat es personarà», així acceptant la petició d'Esquerra Republicana.

Torra reacciona, doncs, així després que el vicepresident, Pere Aragonès, hagi reclamat al Consell Executiu que el Govern exerceixi l'acusació en el cas sobre el presumpte finançament il·legal de Convergència.