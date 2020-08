El jutge arxiva la causa contra l'exregidora Isabel Muradàs

La ja exregidora socialista Isabel Muradàs ha estat una de les quatre persones a qui el jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha decidit no processar pel «cas del 3%». Muradàs, que fa pocs dies ha deixat l'Ajuntament per anar-se'n a viure a Madrid, va dimitir precisament el mandat passat com a regidora de JxCat a causa d'aquesta imputació.

L'advocat de Muradàs, Francesc Moré, havia demanat el sobreseïment l'any 2018, però en aquell moment el jutge ho va denegar perquè tot just s'estava començant la investigació. Ara fa un mes, Moré va demanar de nou el sobreseïment perquè considerava que no hi havia cap base per a la inculpació. Aquest cop, la petició ha estat acceptada.

Muradàs s'ha mostrat molt satisfeta perquè d'aquesta manera ha pogut recuperar la seva «honorabilitat», i s'ha mostrat molt agraïda a la família i amics que li han donat suport, als seus companys regidors i molt especialment al grup municipal del PSC per la confiança que li ha fet. També s'ha mostrat molt agraïda pel suport de la Universitat de Girona, on encara treballa.

Muradàs ha estat més de tres anys imputada per un delicte de tràfic d'influències quan era subdirectora d'Estudis i Coordinació del Departament de Governació. El sumari incloïa diversos correus electrònics en els quals el conseller delegat de la constructora Oproler i exalcalde d'Anglès Josep Manel Bassols li demanava saber la situació econòmica de diversos ajuntaments, que ella li va facilitar tot al·legant que era pública.