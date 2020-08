Suspesa l'activitat d'una empresa de Lleida amb 19 treballadors contagiats

El Departament de Salut va decidir ahir suspendre l'activitat d'una empresa després de constatar a través de la Inspecció de Treball que 19 persones que havien donat positiu per covid-19 continuaven treballant tot i conèixer el resultat del PCR. Els administradors es van oposar a fer les proves en un primer moment, però finalment va accedir que els treballadors que ho volguessin es fessin el test. 90 dels 190 treballadors se les van fer. El 42% de les proves van resultar positives i es van tramitar les corresponents baixes laborals. Davant la gravetat dels fets i per la manca de col·laboració per part de l'empresa, Salut Pública va emetre una resolució suspenent la seva activitat.

La gerent de les regions sanitàries de Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran, Divina Farreny, va detallar que es tracta de la primera empresa de la regió sanitària de Lleida a la qual Salut obliga a aturar l'activitat després de detectar-hi treballadors amb coronavirus.



Deu noves defuncions

En el darrer balanç del Departament de Salut s'han sumat un total de 10 noves morts al còput global de la regió sanitària de Lleida. En total, n'hi ha acumulades 252. Pel que fa a casos, se'n van registrar 127 més respecte al dia anterior i ja en són un total de 7.828.

Tot i això, el risc de rebrot tendeix a baixar clarament tot i que continua sent molt elevat. Ara se situa en 363,69, quan era del 744,13 entre el 18 i el 24 de juliol. La velocitat de propagació es manté per sota d'1, i és de 0,68, i la taxa de confirmats per PCR és de 201,08. Actualment hi ha 98 pacients ingressats, dels quals 14 es troben a la UCI.