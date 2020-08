Torra proposa que els ajuntaments catalans no transfereixin el superàvit al govern espanyol

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha proposat aquest dimecres que els ajuntaments catalans no transfereixin els romanents al govern espanyol en el marc de la mesura aprovada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) que estableix que els municipis que cedeixin el superàvit al Ministeri d'Hisenda podran utilitzar, entre el 2020 i el 2021, com a mínim el 35% dels fons aportats.



En una piulada, critica la decisió del PSOE i "l'abstenció de Podemos i Comuns". "Demano a tots els Ajuntaments del país que s'oposin a aquesta mesura i que no transfereixin els diners a Madrid", ha piulat Torra, que ha qualificat "d'espoli" els 5.000 milions d'ajuntaments catalans.





L'espoli de 3.500 (que podrien ser 5.000) milions dels diners dels ajuntaments catalans per decisió del PSOE i l'abstenció de PODEMOS i COMUNS.

Demano a tots els Ajuntaments del país que s'oposin a aquesta mesura i que no transfereixin els diners a Madrid. https://t.co/C9KA4Vf19I — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) August 5, 2020