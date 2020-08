Cues a Sabadell en el primer dia de proves massives de covid-19

Els veïns de la zona sud de Sabadell han respost de forma massiva a la crida de Salut per frenar el contagi de la covid-19. Des de primera hora del matí centenars de persones s'han apropat a les carpes que s'han instal·lat a la plaça Picasso i la de Les Termes, per fer el test PCR. "He vingut amb el meu fill i la seva sogra perquè volíem sortir de dubtes i quedar-nos tranquils", apuntava un veí en declaracions a l'ACN. Els ciutadans celebren la mesura perquè consideren que en aquesta àrea "ha costat que la gent prengués consciencia i respectés les mesures de seguretat". Amb tot, critiquen la manca d'informació i que les carpes hagin obert més tard del que estava previst. La previsió és que des d'avui fins dissabte es facin 3.000 proves.