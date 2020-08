Dos escaladors que feien bivac a Montserrat truquen els Bombers per saber si plourà

Els Bombers van rebre una trucada curiosa ahir a la matinada. A les 4.50 h s'hi van posar en contacte de dos escaladors, de 66 i 41 anys, que deien estar passant la nit penjats a l'Agulla del Frare, a Montserrat. Tots dos dormien, però la pluja que va caure en aquella hora els va despertar i llavors van trucar a Bombers per saber quin temps faria. Exigien parlar amb algun entès en escalada o un meteoròleg. Els Bombers els van demanar si necessitaven ajut, i que no s'encarregaven de facilitar informació meteorològica, i els escaladors els van contestar que no, que simplement estaven dormint, però que volien saber si les condicions meteorològiques empitjorarien. Bombers alerta que per fer qualsevol activitat a l'aire lliure cal saber el temps que farà.