Salut demanarà que es prorrogui el tancament de l'oci nocturn 15 dies més

Salut demanarà que es prorrogui 15 dies més la resolució que suspèn l'obertura de discoteques i altres sales d'oci nocturn a Catalunya, una mesura que expira aquest cap de setmana. Ho ha confirmat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, en roda de premsa. Es tracta d'una resolució que va entrar en vigor el 25 de juliol per 15 dies, durant els quals el sector hi ha recorregut i ha demanat que no es prorrogués. Argimon ha explicat que la situació epidemiològica es manté estable a Catalunya i el risc de rebrot baixa "a poc a poc" -ara és de 163,87; 177,35 la setmana passada, tot i que els nivells són molt elevats-.

D'altra banda, Salut Pública té el recurs preparat contra la decisió judicial que permet a restaurants i bars obrir més enllà de mitjanit però per un tema processal el presentarà a partir del dia 11 d'agost, ha informat Argimon.

El secretari de Salut Pública ha afirmat que la situació del coronavirus a Catalunya "no és crítica" però que s'ha de continuar insistint en les mesures de responsabilitat i protecció. Ara bé, sí que els dies que queden d'estiu són "crítics" per al control de l'epidèmia, ha assenyalat el coordinador de la unitat de seguiment de la covid-19, Jacobo Mendioroz. Argimon ha apuntat que ara com ara no hi ha sobre la taula mesures més restrictives que les actuals.

Sobre la classificació de Catalunya en vermell per part del Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties, el secretari de Salut Pública ha assenyalat que no tots els països comparteixen la mateixa metodologia i que el que és important és que les autoritats sanitàries de cada territori es responsabilitzin i responguin per la seva situació. "Estem en una epidèmia amb transmissió comunitària. Per això hem establert mesures i estem en vermell", ha constat en qualsevol cas Mendioroz.