La plantilla de Nissan ratifica l'acord per al tancament de les plantes de Barcelona

Els treballadors de Nissan van ratificar ahir en assemblea l'acord assolit dimecres a la nit amb l'empresa després de setmanes de dures negociacions i mediació de la Generalitat que van culminar amb una reunió de més de 30 hores. A mà alçada i sota un sol intens, la gran majoria dels treballadors de l'automobilística japonesa van optar per aprovar el resultat de les trobades entre sindicats i companyia, que marcarà el camí fins al tancament de les plantes de Nissan a Barcelona, a la Zona Franca, Sant Andreu de la Barca i Montcada i Reixac el proper 31 de desembre de 2021.

Les dues parts van sortir relativament satisfetes de les negociacions. «És la millor decisió per a totes les parts: treballadors, empresa, proveïdors i administracions», va explicar Frank Torres, vicepresident executiu de Nissan a Rússia i encarregat de portar el timó de les negociacions amb els treballadors. Torres considera que les condicions de sortida de l'acord «estan molt per sobre de les màximes establertes per la llei».



Els empleats abandonen la vaga

Els treballadors, que abandonaran una vaga que ha durat més de 90 dies, van lamentar que es tracti d'una victòria agredolça perquè les plantes tancaran, però van celebrar que aquest acord inclou la decisió d'endarrerir el tancament fins a desembre de 2021 i el compromís de no realitzar «acomiadaments traumàtics» fins aleshores. L'ajornament en el tancament permetrà també disposar de més temps per buscar futurs inversors per a la reindustrialització de les plantes de Nissan.



Aragonès celebra el pacte

En aquest sentit, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va celebrar l'acord perquè, va destacar, aporta «seguretat jurídica» per buscar nous projectes i inversions internacionals. «Que hi hagi quedat clar el panorama i doni aquesta seguretat jurídica a treballadors i empresa és una bona notícia perquè ens permet començar a assegurar molt més aquells projectes d'inversió internacional», va afegir.

Per part seva, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va felicitar els treballadors de Nissan després de l'acord sobre el tancament de les plantes de Barcelona, i va reclamar un projecte industrial «sostenible i de futur». «Ara cal que Generalitat i Govern s'impliquin a fons per aconseguir un projecte industrial sostenible i de futur que mantingui els llocs de treball directes i indirectes», va afirmar l'alcaldessa en un apunt al seu compte oficial de la xarxa social Twitter.