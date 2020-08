Torra: "Si el Suprem no és competent per jutjar Puig, tampoc ho és per jutjar cap dels altres"

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha felicitat aquest divendres per la sentència de la justícia belga que ha rebutjat l'euroordre contra l'exconseller de Cultura Lluís Puig al·legant que el Tribunal Suprem no és l'autoritat competent per reclamar la seva extradició. Torra ha volgut començat la seva intervenció al ple del Parlament sobre la monarquia valorant la decisió judicial i assegurant que si el Suprem "no és competent per jutjar el conseller Puig, tampoc ho és per jutjat cap dels altres", en referència als presos independentistes i els exiliats.

"Sempre hem dit que era un judici farsa, que el Suprem no era òrgan ni competent ni legítim, i que l'única manera que tenim els independentistes de trobar justícia era anat a Europa", ha dit, tot demanant "la nul·litat del judici farsa, l'alliberament de presos polítics i el retorn dels exiliats, i l'amnistia per tots els encausats".