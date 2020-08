Queda en llibertat amb càrrecs el detingut per l'atropellament a cinc ciclistes

El detingut per l'atropellament múltiple produït ahir divendres a Sant Pere de Vilamajor (Barcelona), quan un conductor ebri va investir amb el seu vehicle a cinc ciclistes, un dels quals va resultar mort, ha quedat avui en llibertat amb càrrecs i està sent investigat per homicidi imprudent i altres delictes.

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir al conductor d'un turisme que circulava sota els efectes de l'alcohol i va atropellar mortalment un ciclista i va ferir de diversa consideració a uns altres quatre a Sant Pere de Vilamajor (Barcelona).

A més del ciclista mort, de 44 anys d'edat i veí de Vilanova de Vallès, en aquest atropellament van resultar ferits uns altres quatre ciclistes: un d'ells en estat crític que va ser traslladat a l'hospital Sant Pau; un altre en estat greu, que va ser portat a l'hospital de Granollers, i dos en estat menys greu, que van ser atesos a l'hospital de Sant Celoni.

L'atropellament múltiple es va produir a la carretera BP-5107, al punt quilomètric 44,4, a l'altura de la localitat de Sant Pere de Vilamajor.

Fonts judicials han indicat aquesta tarda que, després de passar a disposició del jutjat de guàrdia de Granollers, el detingut ha estat posat en llibertat amb càrrecs, ja que està sent investigat per homicidi imprudent, conducció temerària, conducció alcohòlica, lesions i danys.

El jutge, així mateix, ha ordenat la retirada del passaport i del permís de conduir al investigat pels esmentats delictes i haurà de personar-se periòdicament davant del jutjat.