El risc de rebrot a Catalunya baixa 1,5 punts (160) però es manté a nivells molt alts

Cua de ciutadans de Terrassa que esperen a accedir a una de les carpes habilitades per Salut per fer proves PCR | ACN

Catalunya registra 1.143 nous casos de covid-19 confirmats per PCR i el total s'eleva a 85.177, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra total és de 105.566 casos (1.275 més) amb totes les proves. 12.815 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, després que les funeràries hagin reportat 3 defuncions en les darreres hores. El risc de rebrot torna a reduir-se uns 1,5 punts respecte a l'anterior balanç i se situa en 160,34, encara molt per sobre del llindar de risc alt (100), si bé ha baixat respecte a la setmana passada (177,19). La velocitat de propagació del virus no varia per segon dia consecutiu i és d'1,03. El número de pacients ingressats baixa clarament i són 544 (32 menys) i 108 malalts estan a l'UCI (+2).