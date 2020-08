Aragonès: «El TC no canviarà la posició republicana de la majoria»

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va assegurar ahir que el Tribunal Constitucional (TC) no canviarà la posició republicana d'una majoria de ciutadans de Catalunya. «Pot dir-hi missa», va advertir. En una atenció als mitjans a Mataró després que el ple del Parlament aprovés divendres un posicionament contrari a la monarquia malgrat l'advertència dels lletrats, Aragonès va explicar que es publiquin o no aquestes propostes de resolució al Butlletí Oficial del Parlament (BOPC) l'important és «el que es vota i es discuteix». Va apuntar que les «amenaces» del TC els carreguen de raons per avançar cap a la república catalana. També va destacar que els ciutadans tenen dret a saber on ha anat Joan Carles I.

El també coordinador nacional d'ERC va assegurar que el Parlament de Catalunya ha estat l'única cambra de l'Estat que, davant la «crisi institucional més greu de la monarquia des de 1931», s'ha pronunciat. En tot cas, va afegir que la ciutadania «té dret a saber» on és l'excap de l'Estat per garantir que la justícia li pugui exigir responsabilitats.

Aragonès va celebrar que la cambra catalana es pugués pronunciar «molt clarament» sobre la monarquia malgrat les «amenaces» del TC cap a funcionaris, lletrats i diputats. Va recordar que es va aprovar que Catalunya es considera republicana «per àmplia majoria» i que vol avançar cap a la independència.

El dirigent republicà va afirmar que tal com va aprovar el ple de divendres, cal exigir responsabilitats per l'afer del rei emèrit. Va argumentar que, per una banda, Felip VI ha d'explicar el seu paper i la «complicitat» amb els negocis de Joan Carles I. Per altra, el Govern central ha constatat que ha de ser «transparent» i «donar explicacions» sobre on és el monarca emèrit. «Els ciutadans tenen dret a estar tranquils i que la justícia actuï», va afegir.

Paral·lelament, el president de la Generalitat, Quim Torra, va exigir publicar oficialment les resolucions que el Parlament, amb els vots dels grups independentistes, va aprovar divendres sobre la monarquia, tot i els avisos dels lletrats de la cambra catalana. «El ple de Parlament és sobirà. Cap funcionari pot decidir si es publica o no una resolució votada pel ple. Vaja, fins aquí podíem arribar», va destacar Torra a Twitter.



Torra crida a decidir

El president català va reiterar que Catalunya ha de decidir «o república catalana o monarquia espanyola», tot afegint que «d'acord amb la voluntat expressada pel poble de Catalunya i el Parlament l'1-O, el 10-O i el 27-O, l'únic camí per superar aquest règim monàrquic és constituir efectivament la República Catalana».

Per part seva, Òmnium Cultural ha presentat una petició davant el fiscal suís Yves Bertossa en què demana citar a declarar com acusat el rei Joan Carles I i que «obrin immediatament una investigació criminal contra ell», va informar l'entitat en un comunicat.

En un escrit signat pel vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, Òmnium explica a la Fiscalia de Ginebra els tràmits judicials en marxa a Espanya, fet pel qual demana que el rei emèrit declari per aportar nova informació a la investigació «davant les sospites greus contra ell, confirmades pel procediment obert a Espanya».

La carta considera urgent una citació a declarar després de l'anunci que monarca ha sortit del territori espanyol i reclama que, «si es confirma oficialment la fugida i el parador del rei emèrit, el país helvètic informi Interpol i el sistema d'informació Schengen perquè el Borbó sigui posat a la disposició de les autoritats suïsses», va explicar Òmnium.



Informació rellevant

L'entitat pensa que el monarca pot aportar informació rellevant sobre l'origen dels fons de què va ser presumpte beneficiari econòmic, i reitera que des de l'entitat continuaran engegant iniciatives per «evitar que la corrupció de la corona quedi impune».