La fiscalia investiga Aragonès per injúries a la corona, segons l'ABC

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha obert diligències d'investigació contra el vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, per injúries a la corona, segons publica el diari ABC. El rotatiu ha publicat una informació que apunta que la investigació s'ha iniciat per tres denúncies presentades per l'entitat monàrquica Concordia Real Española. L'entitat també hauria denunciat la portaveu del BNG, Ana Pontón i la líder d'Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez. Fonts d'ERC han apuntat a que no han rebut cap tipus de documentació. En una entrevista a l'ACN, Aragonès va afirmar que ningú el faria "callar" i que seguiria denunciant la monarquia espanyola.