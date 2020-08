Troben el cos sense vida de l'excursionista desaparegut dijous a la Vall de Boí

Els Bombers van trobar ahir al migdia el cos sense vida de l'excursionista que es buscava des de dijous a la Vall de Boí, al Parc Natural d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Segons el cos de Bombers, els efectius del dispositiu de recerca el van trobar pels volts de les dotze a la base de la punta Lequeutre (2.966 metres d'altitud), sota el Comaloforno, al massís de Besiberri. Segons les primeres informacions, la víctima, un veí de Badalona de 28 anys, anava sol i tenia previst fer una ruta de quatre pics dins el parc, a l'Alta Ribagorça. Els mateixos familiars van alertar els serveis d'emergències de la desaparició, en no tenir notícies seves. Els Mossos han obert la una investigació sobre el succés.La recerca ha durat tres dies per tot el parc natural, a Caldes de Boí on van trobar el cotxe i a l'embassament de Cavallers.