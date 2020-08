Catalunya registra 863 nous casos positius per Covid i cinc morts en les darreres hores

Catalunya ha notificat les últimes 24 hores 863 nous positius per coronavirus i cinc morts, de manera que el total de contagis des de l'inici de la pandèmia és de 107.520, segons indiquen dades facilitades per la conselleria de Salut a la pàgina web dadescovid.cat.

El total de persones mortes per aquesta malaltia a Catalunya arriba així les 12.827, de les quals 7.042 han mort en un hospital o centre sociosanitari, 4.120 en residències, 814 en domicili i 851 no han estat classificades per falta d'informació.

El departament de Salut indica que ahir diumenge hi havia 590 pacients ingressats a causa de la Covid-19, 26 més que dissabte, dels quals 116 eren a les unitats de cures intensives (UCI), sis més que el dia anterior.