Iceta rebutja un referèndum sobre la monarquia: «No obrim problemes que no sabrem tancar»

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha rebutjat celebrar un referèndum sobre la monarquia perquè considera que no hi ha "un consens prou ampli". En una entrevista a TV3, Iceta ha recordat que el pacte del 78 va incloure diversos aspectes com la monarquia o el dret a vaga i a l'educació, i ha advertit que "no es pot tocar només una peça i deixar la resta igual". "No sóc partidari d'obrir problemes que després no sabrem tancar", ha avisat, i ha afegit que tot i la crisi a la Casa Reial per la fugida de Joan Carles I i la seva possible corrupció "no s'ha de fer un canvi de règim". D'altra banda, Iceta ha apostat per mantenir els suports a la investidura de Pedro Sánchez i "eixamplar-los" i ha assegurat que "no hi ha motius" perquè això no passi.

Sobre el rei emèrit, Iceta no ha volgut valorar la seva situació a l'espera de veure la investigació judicial però ha rebutjat un canvi de règim a l'Estat per les possibles irregularitats de Joan Carles I. A més, ha remarcat que no és "incompatible" una monarquia "amb una democràcia avançada" i ha assegurat que "els últims 42 anys han estat els millors dels darrers tres segles".

El socialista ha defensat el paper de la justícia perquè té l'obligació "d'actuar amb absoluta imparcialitat" i ha avisat que "no són els polítics qui han d'impartir justícia". "La unitat d'Espanya no depèn del sistema judicial", ha resumit, i ha insistit que els jutges "simplement jutgen".

Tot i això, Iceta ha apuntat que s'ha d'obrir un debat sobre fins a quin punt arriben la inviolabilitat i l'aforament i ha remarcat que en cap cas "pot ser sinònim d'impunitat". "No existeix la impunitat, tothom és igual davant la llei i qui la fa la paga", ha sentenciat.

El líder del PSC també ha comparat en repetides ocasions la figura de Joan Carles I i la de l'expresident Jordi Pujol i ha explicat que en tots dos casos defensa la presumpció d'innocència perquè encara no hi ha una sentència. Tot i això, sí que ha acceptat que totes dues figures han rebut un tracte "reverencial" que pot haver agreujat la situació.

Mantenir i eixamplar els suports a la investidura de Sánchez

Iceta també s'ha referit a l'acord de govern amb Podem i ha insistit que és "molt important i bo per a Espanya". A més, ha confiat que es pugui "mantenir i eixamplar" els suports que Sánchez va rebre a la investidura, que incloïen ERC, i ha assegurat que "no hi ha motius" perquè això no passi. En aquest sentit, ha avisat que "no té cap lògica argumental" que ERC no doni suport al govern espanyol després que la fiscalia hagi demanat suspendre el tercer grau als presos independentistes, ja que ha remarcat que l'executiu no ha participat d'aquesta decisió.

Taula de diàleg i eleccions

Sobre la taula de diàleg, el líder socialista ha insistit que un període preelectoral "no és dels moments més proclius" per encarar una negociació. Encara que ha dit que és partidari que es reuneixi, ha retret als socis del Govern català "estar-se mirant l'un a l'altre per aprofitar els seus errors", i ha argumentat que és "difícil" poder reunir la taula de diàleg en aquestes condicions.

Per això Iceta considera que la negociació s'hauria de reprendre "amb el Govern renovat" i, en aquest sentit, ha apostat per fer eleccions "com més aviat millor". Segons el socialista, el Govern "no està a l'alçada" i no creu que es pugui preveure un eventual risc de rebrots a dos mesos vista, quan hi podria haver els comicis.