Torra demana a Torrent que cessi el secretari general del Parlament per no "obeir" el ple

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat al president del Parlament, Roger Torrent, el cessament del secretari general de la cambra. Per a Torra, Xavier Muro té "el deure d'obeir el ple" i si no ho fa ha apuntat que Torrent "té el deure de cessar-lo". A través d'un missatge a Twitter, el president de la Generalitat també ha emplaçat a Torrent i a la Mesa del Parlament a "assumir la responsabilitat" de publicar la resolucions sobre la monarquia, que s'han publicat mutilades al BOPC per no contravenir el Tribunal Constitucional. Muro ha argumentat que ha d'"impedir o paralitzar qualsevol actuació jurídica o material" que pugui suposar l'incompliment de les sentències del TC.





Ja va passar amb la meva condició de diputat i ara un altre cop. Prou. El secretari gral del Parlament té el deure d'obeir al Ple, que és sobirà. I si no ho fa, el President del Parlament té el deure de cessar-lo i assumir ell i la Mesa la responsabilitat de publicar la resolució https://t.co/rCqnnwJ6L5 — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) August 10, 2020

també s'ha queixat que amb la publicació incompleta de les resolucions aprovades pel ple es repeteix una situació similar a quan se li va retirar la condició de diputat. En aquella ocasióva ordenar retirar-li l'acta de diputat.