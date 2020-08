Torra no militarà a JxCat per preservar la seva condició d'independent

El president de la Generalitat, Quim Torra, no té previst donar-se d'alta com a militant de JxCat, el partit recentment fundat per l'expresident Carles Puigdemont.

Així ho ha avançat El Periódico, del mateix grup editorial que el Diari de Girona, i han confirmat a Efe fonts de l'entorn del president, després que aquest diumenge la militància de JxCat hagi escollit en votació telemàtica als membres de la direcció, amb Puigdemont com a president i Jordi Sànchez com a secretari general.

Segons les fonts consultades per Efe, Torra, que ha conversat amb Puigdemont sobre aquest assumpte, prefereix mantenir el seu perfil d'independent, que va ser amb el qual es va incorporar precisament a la candidatura de JxCat per a les eleccions del 21 de desembre de 2017.

Així i tot, Torra ha mostrat públicament el seu suport a la constitució de JxCat com a partit i, de fet, va participar en l'acte fundacional del passat 25 de juliol.