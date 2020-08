La complexa situació sanitària reactiva la demanda d'atenció psicològica

L'amenaça de nous confinaments i els rebrots de les darreres setmanes han reactivat la demanda d'atenció a les consultes dels psicòlegs. Els agents d'estrès i ansietat que van aparèixer al març no s'han dissipat i la incertesa per la pandèmia impacta en l'àmbit individual, de parella, familiar i laboral. Els professionals demanen evitar les «pseudoteràpies» i l'autoconsum de fàrmacs, i alerten del desgast i de les afectacions psicològiques entre el col·lectiu sanitari. La pandèmia també fa aflorar trastorns obsessius compulsius amb la higiene. A més, els psicòlegs de l'esport també atenen cada cop més atletes d'alt rendiment que presenten depressió per la cancel·lació de competicions. «Estem en una situació d'incertesa i això dona lloc a moltes situacions estressants. El perill és que, davant d'aquesta situació, la resposta que hi donem i la manera de gestionar-la sovint no sigui l'adequada», apunta Paco Díaz, vocal de la junta rectora de Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC).