Salut veu «estabilitzada» la propagació de la Covid-19 a Catalunya

Catalunya ha aconseguit "estabilitzar" la corba de contagis de la Covid-19, fet que suposa haver assolit "un primer objectiu", però és "molt important" que la corba comenci ara a baixar perquè "no cal perdre de vista que el risc de rebrot és encara alt".

Així s'ha expressat aquest dimarts en roda de premsa el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que ha atès els periodistes al costat del director de la Unitat de Seguiment d'aquest virus a Catalunya, l'epidemiòleg Jacobo Mendioroz.

Argimon ha detallat que la taxa de contagi se situa ara en els 71 casos per cada 100.000 habitants, amb una velocitat de contagi inferior a l'u -en concret del 0,93-, és a dir, que cada infectat contagia actualment de mitjana menys d'una persona.

No obstant això, el secretari de Salut Pública ha apel·lat a "la responsabilitat de tots", començant per les administracions, per seguir amb aquesta tendència i aconseguir un descens dels casos.

En aquest sentit, ha insistit en la necessitat de seguir com cal les quarantenes i els aïllaments, "perquè ens hi juguem molt".

"Hem de conviure molts mesos amb el virus i ho hem de fer pacíficament", ha aprofundit en una crida a la població infectada però també a les administracions de diferent rang, a les quals ha urgit a oferir "ajudes socials i econòmiques" que no facin impossible quedar-se a casa aïllat.

Així mateix, ha celebrat l'èxit de "la nova estratègia" empresa a Catalunya per frenar el virus, batejada com una nova PCR: proactivitat -que no reactivitat-, complicitat i responsabilitat -en comptes de restricció-.

També ha ofert dades dels cribratges massius realitzats a diferents localitats catalanes, amb els quals s'han efectuat 8.275 proves PCR. Les proves han permès detectar 208 casos nous de covid-19, la majoria persones que no tenien símptomes de la malaltia (asimptomàtics i presimptomàtics).