La velocitat de propagació a Catalunya es redueix i els nous casos cauen del miler

La taxa de reproducció del virus a Catalunya va baixar ahir, per primera vegada en els últims balanços, per sota d'1. Per tant, ara mateix, cada persona que dona positiu per covid-19 infecta menys d'una persona. Aquesta dada s'ha anat reduint progessivament i ha passat d'1,52 fa dues setmanes a 1,06 la setmana passada, fins a 0,98 en el balanç d'ahir. Així, la xifra de nous contagis també es va reduir respecte a dies anteriors, i es van registrar menys de mil contagis arreu del territori català, en concret 863 tenint en compte totes les proves. Així, la xifra total és de 107.520. Actualment hi ha 590 persones ingressades (26 més que el dia anterior), de les quals 116 es troben en estat greu a l'UCI (6 més). Les funeràries van reportar en el darrer balanç cinc defuncions, quatre en centres hospitalaris o sociosanitaris i una no classificada per falta d'informació, i el total s'eleva a 12.827.

El risc de rebrot també ha baixat i ha passat de 202,58 fa dues setmanes -del 17 al 23 de juliol- a 172,24 en fa una -del 24 al 30 de juliol- i al valor actual de 147,47. Ara bé, continua sent un risc de rebrot clarament en la zona vermella. La taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies se situa en 72,49 per cada 100.000 habitants. L'edat mitjana de positius per PCR puja i arriba als 38 anys, mentre que en els darrers dies s'havia mantingut en 37.



Situació «molt bona»

La consellera de Salut, Alba Vergés, va assegurar ahir que la situació de la covid-19 al conjunt de Catalunya «és molt bona». «Portem una tendència molt a la baixa i la incidència no és tan alta com fa dues o tres setmanes», va celebrar Vergés, que va fer una crida a la «implicació» de la ciutadania per mantenir les mesures preventives per frenar la pandèmia. La consellera va fer aquestes declaracions durant una visita al cribratge massiu que ha començat aquest dilluns a Vilafranca del Penedès.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, coincidia amb el diagnòstic de Vergés i va afirmar que Catalunya «ja està en una fase de control» dels brots de coronavirus i que la situació a Barcelona «aparentment s'ha estabilitzat» i fins i tot ha començat un «suau descens». En el cas de Lleida, ja fa dies està «descendint». Simón va celebrar que l'aparent estabilització de Barcelona «implica que les mesures que s'apliquen tenen capacitat de controlar els brots» inclús a «llocs tan complicats» com les àrees metropolitanes. Tanmateix, Simón no va descartar que l'Estat apliqui mesures més dràstiques si fes falta.



Baixa la pressió hospitalària

Vergés va apuntar també que ara per ara no hi ha una situació de «pressió hospitalària», exceptuant la zona de Lleida. Tot i això, el descens de la «pressió assistencial» de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida va permetre tancar aquest diumenge la tercera planta habilitada per a pacients amb covid-19. Així ho va confirmar ahir el director d'aquesta unitat, José Luis Morales-Rull, que va explicar que la situació a l'equipament sanitari és similar a la de principis del mes de juliol, quan tot just s'havia decretat el confinament perimetral del Segrià.

De fet, el volum de nous ingressos diaris està començant a baixar, passant dels vuit que es registraven fa quinze dies als sis o set d'actuals, i la tendència és que ho continuï fent de cara als pròxims deu dies tenint en compte que cada cop es detecten menys casos a l'atenció primària.